النيادي يزور القوة الكورية الجنوبية المتواجدة بأبوظبي

أبوظبي (وام)

زار اللواء الركن طيار مبارك علي النيادي رئيس الإدارة التنفيذية لسياسات الدفاع والشؤون الاستراتيجية بوزارة الدفاع، القوة الكورية الجنوبية المتواجدة في أبوظبي.

وأكد اللواء الركن طيار مبارك علي النيادي، بهذه المناسبة، الأهمية المتزايدة لتعزيز الروابط المشتركة، والحرص على تبادل الخبرات في المجالات الدفاعية والعسكرية، والعمل على توسع الشراكة الاستراتيجية بين دولة الإمارات وكوريا الجنوبية.

وقال: إن الزيارة تأتي في إطار التشاور والتنسيق المستمرين واللذين يدعمان التواصل بين البلدين الصديقين، ويؤسسان لعلاقات متطورة في مجالات التعاون العسكري.