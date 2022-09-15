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قائد العمليات المشتركة في «الدفاع» يزور «شرطة دبي»

صالح العامري في صورة تذكارية خلال الزيارة (من المصدر)
16 سبتمبر 2022 01:43

دبي (الاتحاد)

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زار اللواء صالح بن مقرن العامري، قائد العمليات المشتركة في وزارة الدفاع، الإدارة العامة لأمن الهيئات والمنشآت والطوارئ بشرطة دبي، وكان في استقباله، اللواء عبدالله علي الغيثي، مساعد القائد العام لشؤون العمليات بالوكالة، بحضور العميد الركن الدكتور علي سالم الطنيجي، مدير عام العمليات المركزية في وزارة الداخلية، والعميد راشد خليفة الفلاسي، نائب مدير الإدارة العامة لأمن الهيئات والمنشآت والطوارئ بالوكالة، والوفود المرافقة، وعدد من الضباط في القوات المسلحة ووزارة الداخلية وشرطة دبي.
وتم خلال اللقاء بحث سبل التنسيق والتعاون بين الأطراف في المجالات ذات الاهتمام المشترك، إلى جانب عدد من الموضوعات ذات الصلة بالجاهزية، وعقد التمارين المرتبطة بتنمية وتطوير الكوادر الوطنية.
واطلع اللواء الغيثي الوفد الضيف على إدارات وأقسام ومهام وواجبات ومسؤوليات الإدارة العامة، بالإضافة إلى برامج تدريب العاملين في مختلف التخصصات في الإدارات الفرعية المختلفة.
عقب ذلك رافق اللواء الغيثي الوفد، في جولة ميدانية، أطلعهم خلالها على الأجهزة والمعدات المتطورة التي تستخدمها الإدارة العامة لأمن الهيئات والمنشآت والطوارئ في مختلف تخصصاتها، وفي ختام اللقاء تبادل اللواء الغيثي، واللواء العامري الدروع التذكارية، بمناسبة الزيارة.

دبي
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شرطة دبي
وزارة الدفاع
صالح العامري
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