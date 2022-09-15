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النائب العام يبحث سبل تعزيز التعاون والتنسيق مع «الخارجية»

حمد الشامسي لدى استقباله فيصل لطفي بحضور عدد من المسؤولين (وام)
16 سبتمبر 2022 01:44

أبوظبي (وام)

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استقبل المستشار الدكتور حمد سيف الشامسي النائب العام للدولة أمس بمكتبه فيصل لطفي وكيل وزارة الخارجية والتعاون الدولي المساعد للشؤون القنصلية بحضور كل من المستشار سلطان الجويعد القائم بأعمال المحامي العام الأول، وعلي سعيد الزيودي مدير إدارة التعاون القضائي الدولي، وطارق النقبي رئيس نيابة المخدرات الاتحادية، والدكتور ماجد المنصوري مدير إدارة شؤون الرعايا الأجانب بالوزارة. 
بحث الجانبان خلال اللقاء سبل تعزيز التعاون والتنسيق بين الجهتين في المسائل القضائية والقانونية ذات الطابع المشترك. وأشاد النائب العام بمستوى التعاون بين الجهتين، والجهود الرائدة التي تبذلها وزارة الخارجية والتعاون الدولي لتعزيز مكانة الإمارات على الساحتين الإقليمية والدولية.

النائب العام
الإمارات
وزارة الخارجية والتعاون الدولي
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حمد سيف الشامسي
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