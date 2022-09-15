«الهوية» تنجز ربط جمارك الفجيرة بمنصة الإمارات الجمركية

أبوظبي (وام)

أنجزت الإدارة العامة للجمارك بالهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ، ربط نظام دائرة جمارك الفجيرة بمنصة الإمارات الجمركية، ضمن المرحلة الأولى من مشروع ربط الأنظمة الجمركية الاتحادية. ويسمح هذا الربط للطرفين بتبادل معلومات البيان الجمركي ومرفقاته. وقال أحمد عبدالله بن لاحج الفلاسي، مدير عام الجمارك، إن الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ، بالتعاون مع الدوائر الجمركية المحلية، تسعى لتطوير الأنظمة الجمركية في الدولة، وتحقيق الريادة العالمية في مجال العمل الجمركي، من خلال تطبيق مشروع ربط الأنظمة الجمركية الاتحادية الذي يدعم المنظومة الأمنية، ويسهم في تيسير التجارة مع العالم الخارجي.