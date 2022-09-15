الجمعة 16 سبتمبر 2022 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الإمارات

«الهوية» تنجز ربط جمارك الفجيرة بمنصة الإمارات الجمركية

«الهوية» تنجز ربط جمارك الفجيرة بمنصة الإمارات الجمركية
16 سبتمبر 2022 01:43

أبوظبي (وام) 

أخبار ذات صلة
«إن بي أن» في أبوظبي
الطقس المتوقع غداً

أنجزت الإدارة العامة للجمارك بالهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ، ربط نظام دائرة جمارك الفجيرة بمنصة الإمارات الجمركية، ضمن المرحلة الأولى من مشروع ربط الأنظمة الجمركية الاتحادية. ويسمح هذا الربط للطرفين بتبادل معلومات البيان الجمركي ومرفقاته. وقال أحمد عبدالله بن لاحج الفلاسي، مدير عام الجمارك، إن الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ، بالتعاون مع الدوائر الجمركية المحلية، تسعى لتطوير الأنظمة الجمركية في الدولة، وتحقيق الريادة العالمية في مجال العمل الجمركي، من خلال تطبيق مشروع ربط الأنظمة الجمركية الاتحادية الذي يدعم المنظومة الأمنية، ويسهم في تيسير التجارة مع العالم الخارجي. 

الإدارة العامة للجمارك
الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية
الإمارات
الفجيرة
آخر الأخبار
3 مباريات في كأس نائب رئيس الدولة للطائرة
3 مباريات في كأس نائب رئيس الدولة للطائرة
اليوم 17:26
عاصمة كازاخستان تستعيد اسمها القديم
عربي ودولي
عاصمة كازاخستان تستعيد اسمها القديم
اليوم 17:12
«إن بي أن» في أبوظبي
الرياضي
«إن بي أن» في أبوظبي
اليوم 17:10
الطقس المتوقع غداً
الإمارات
الطقس المتوقع غداً
اليوم 17:06
صواريخ أوكرانية تستهدف مبنى في خيرسون
عربي ودولي
صواريخ أوكرانية تستهدف مبنى في خيرسون
اليوم 16:40
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©