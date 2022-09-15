تجميل الدوارات والجزر الوسطية في الشهامة

هالة الخياط (أبوظبي)

نفذت بلدية مدينة أبوظبي مشروعاً لتجميل الدوارات والجزر الوسطية في منطقتي الشهامة والرحبة، ضمن إطار الحرص على الارتقاء المستمر بمكونات البنية التحتية، وتحسين المظهر العام والجمالي لشوارع مدينة أبوظبي وضواحيها.

واستهدف المشروع زيادة الرقعة الخضراء واستحداث مرافق خدمية وترفيهية رياضية لإسعاد السكان.

وتضمن المشروع تجميل 3 دوارات ومسارات رياضية وجزر وسطية في الشهامة والرحبة بالزراعات التجميلية والحصى التجميلي.

ونفذت البلدية مشروع استهدف تطوير مسارات الدراجات الهوائية ومسارات الجري في جزيرة ياس. كما عملت على تجميل مناطق ألعاب الأطفال في الحي الإماراتي السكني بجزيرة ياس.

وبدأ أمس تنفيذ أعمال مشروع تطوير منطقة شمال ياس السكنية وتستمر حتى الربع الأول من العام المقبل، ويتضمن المشروع مجموعة واسعة من العمليات لتطوير البنية التحتية، لرفع معايير أمن الطرق، وزيادة المساحات الخضراء والمرافق المجتمعية، وتعزيز الجهود للحفاظ على المظهر العام وتجميل المرافق العامة لتكون بأعلى مستوى عالمي، والعمل على التطوير المستدام للبنية التحتية والمرافق في منطقة شمال ياس.

ويشمل المشروع رفع كفاءة الطرق والبنية التحتية في الأحياء السكنية لتشمل أعمال صيانة شبكات الطرق، تطوير الأرصفة الجانبية، إلى جانب ترميم شبكة صرف مياه الأمطار، وكذلك مشروع تحسين الحركة المرورية وتطوير نظام الإضاءة في منطقة شمال ياس السكنية، إلى جانب تطوير المساحات العامة مثل حدائق الأحياء الداخلية.

ويتضمن المشروع أيضاً توفير حديقة عامة تمتد على مساحة أكثر من 13600 متر مربع، تتضمن مساحات خضراء وأماكن مظللة، بالإضافة على مواقف للسيارات، وملاعب كرة قدم، وكرة سلة، وكرة الطائرة، ورياضة الريشة، إلى جانب مساحة مجهزة بأجهزة وألعاب للأطفال حسب أفضل المعايير، وسوق مجتمعي يوفر تجربة متكاملة لسكان المنطقة.

ويوفر المشروع الجديد مساراً خاصاً للدراجات الهوائية شمال/غرب المنطقة السكنية بطول 1.8 كم على امتداد شارع الاختصار، والذي يستكمل المسار الذي يربط بين شارع العشبة وصولاً إلى شارع درب ياس غرباً ليشكل وجهة جديدة للرياضيين ومحبي الأنشطة الخارجية في المنطقة. وتهدف الأعمال إلى مواصلة التنمية العمرانية وتعزيز البنية التحتية المستدامة، والمساهمة في الارتقاء بمعايير جودة الحياة، وتلبية احتياجات أفراد المجتمع، والتحسين المستمر للبنية التحتية لإسعاد المواطنين والمقيمين في مدينة أبوظبي، وتحسين المظهر العام بما يواكب التطور والنمو العمراني الذي تشهده المدينة.