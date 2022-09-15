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«بلدية دبي» تستكمل عقد جلسات حوارية مع المتعاملين والمستثمرين

جلسات نقاشية استكمالاً لسلسلة لقاءات عقدتها البلدية العام الماضي (من المصدر)
16 سبتمبر 2022 01:43

دبي (الاتحاد)

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أعلنت بلدية دبي إطلاقها سلسلة من الجلسات النقاشية مع المتعاملين والمستثمرين في إمارة دبي تحت شعار «صوت المتعامل»، بحضور مدير عام البلدية ومجموعة من القياديين فيها. وتهدف الجلسات إلى عرض ومناقشة أهم التحديات والصعوبات التي تواجه المتعاملين من فئات كبار تجار التجزئة، ومؤسسات المواد الاستهلاكية، ومؤسسات تجارة الأغذية، ومستأجري أصول البلدية، وقطاع الأفراد والأعمال، والمستثمرين الجدد، إضافةً إلى فئة مقاولي ومستشاري البناء.وقال داوود الهاجري، مدير عام بلدية دبي: «تعد هذه الجلسات النقاشية استكمالاً لسلسلة اللقاءات التي عقدتها البلدية العام الماضي ضمن برامج التواصل، والتي نتج عنها أخذ مقترحات وأفكار المتعاملين التي استهدفتهم الجلسات من فئات المستثمرين والمقاولين والاستشاريين، وتجار الأغذية والمؤسسات الاستهلاكية بعين الاعتبار لتطوير الخدمات المقدمة ورفع مستواها، وزيادة قنوات التواصل والتنسيق مع المتعاملين على مستوى إمارة دبي، تعزيزاً لسعادتهم وتحقيقاً لتطلعاتهم، ويأتي ذلك في إطار التزام البلدية بمبادئ التشاركية والشفافية، ومسؤوليتها تجاه المجتمع والشركاء، وتماشياً مع الرؤية السديدة لقيادتنا الرشيدة في تقديم الدعم المستمر لهم، والبقاء على اطلاع كامل بأهم التحديات والمعوّقات التي تواجههم؛ لتجاوزها».
ويبلغ عدد الجلسات النقاشية التي انطلقتأمس الأول 5 جلسات، بحضور المدير العام ومجموعة من القياديين في بلدية دبي.
وتتضمن الجلسة الثالثة لقاءً مع فئة من مستأجري أصول البلدية، أما الرابعة فتتضمن لقاءً مع فئة قطاع الأفراد والأعمال والمستثمرين الجدد، وستُختتم الجلسات النقاشية مع فئة مقاولي ومستشاري البناء.

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