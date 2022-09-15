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مهندسو «بلدية أبوظبي» يزورون «متحف اللوفر»

جانب من الزيارة (من المصدر)
16 سبتمبر 2022 01:43

أبوظبي (الاتحاد)

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نظمت بلدية مدينة أبوظبي، من خلال قطاع خدمات الدعم والمساندة ممثلاً في إدارة الموارد البشرية، زيارة خاصة للمهندسين المتميزين إلى متحف اللوفر أبوظبي، احتفاءً بجهودهم وتفانيهم وتميزهم في العمل، وذلك تزامناً مع اليوم العالمي للمهندس. وهدفت الزيارة إلى مواكبة اليوم العالمي للمهندس والاحتفاء بمهندسي البلدية، وتقدير المهندسين المتميزين المرشحين من قطاعاتهم وتكريمهم على جهودهم الملموسة في أداء مهامهم. وعمل قسم إسعاد الموظفين في إدارة الموارد البشرية على تنظيم هذه الزيارة الترفيهية بالتعاون مع متحف اللوفر أبوظبي، حيث تم توفير تذاكر دخول مجانية للمتحف، ليتعرف المهندسون على محتويات المتحف وما يضم من قطع نادرة غاية في الجمال والإبداع.
يضم الكادر الوظيفي لبلدية مدينة أبوظبي  172 مهندسة ومهندساً إماراتياً، يشكل عدد المهندسين الإماراتيين الرجال 99 مهندساً، بينما يشكل عدد المهندسات الإماراتيات 73 مهندسة، في حين يبلغ المجموع الكلي للمهندسين في مختلف قطاعات البلدية 231 مهندساً ومهندسة.

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