إطلاق المرحلتين الثالثة والرابعة من «بصمة حياة» للتبرع بالدم

دبي (الاتحاد)

ينظم مركز خدمات نقل الدم والأبحاث بالشارقة التابع لمؤسسة الإمارات للخدمات الصحية المرحلتين الثالثة والرابعة من حملة «بصمة حياة» للتبرع بالدم، مستهدفة جميع الكوادر العاملة بالمؤسسة ومنشآتها، حيث انطلقت المرحلة الثالثة بجميع مراكز بنوك الدم الفرعية بمختلف إمارات الدولة في الفترة من 5 إلى 9 سبتمبر، وترافقها حملات متنقلة عبر حافلات التبرع بالدم المجهزة بالمستلزمات الطبية كافة اللازمة للتبرع، نفذت إحداها بمستشفى القاسمي للنساء والولادة في اليوم الأول، والأخرى بمقر المؤسسة في السابع من سبتمبر، في حين تنطلق المرحلة الرابعة من الحملة في 12 ديسمبر 2022.

وتسعى الحملة إلى تحفيز الموظفين والعاملين في المنشآت والمرافق الصحية التابعة للمؤسسة بالجهات المستهدفة وتشجيعهم على التبرع الدوري بالدم.

وأكدت منى الحواي مدير مركز خدمات نقل الدم والأبحاث، أن إطلاق حملات التبرع بالدم واستكمال حملة «بصمة حياة» واستمراريتها، يستهدف نشر الوعي الصحي وتثقيف الجمهور والكوادر الوظيفية حول أهمية التبرع بالدم الطوعي، لتوفير حاجة المرضى بالمستشفيات من الدم ومكوناته، مشيرة إلى حرص المركز على تعزيز هذه الثقافة لدى جميع الكوادر العاملة في المنشآت الصحية التابعة لمؤسسة الإمارات للخدمات الصحية.

ولفتت الحواي إلى ضرورة متابعة أفراد المجتمع لدعوات التبرع بالدم التي يبثها المركز في القنوات الرسمية لمؤسسة الإمارات للخدمات الصحية، فهناك طاقم عمل خاص ومؤهل يعمل جاهداً لإدارة مخزون الدم ومكوناته بكل احترافية، ومتابعة آلية الطلب والصرف للحالات الحرجة المحتاجة لنقل الدم بالمستشفيات الحكومية والخاصة بمختلف إمارات الدولة على مدار الـ24 ساعة خلال أيام الأسبوع.

وحول آلية عمل المركز وبنوك الدم التابعة له، أوضحت الحواي، أن مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية وفرت المعلومات اللازمة حول آليات وشرط التبرع بالدم عبر موقعها الإلكتروني، بالإضافة إلى مجموعة من القنوات الرقمية.

بموازاة الحملات التي يطلقها المركز، حرصت المؤسسة على التعريف بخدمات التبرع بالدم، وذلك عبر مجموعة من القنوات الذكية والتقليدية، حيث يمكن للمتعاملين كافة الدخول إلى الموقع الإلكتروني التابع للمؤسسة واتباع الخطوات التي تتضمن التسجيل وقراءة المادة التعليمية حول التبرع بالدم، والاطلاع على الخطوات الواجب اتباعها مثل نموذج استمارة المتبرع لتوفير المعلومات المطلوبة كافة قبل التبرع، وإجراء الفحوص الأولية لتحديد فصيلة الدم وقياس المؤشرات الحيوية التي تتضمن قياس ضغط الدم ومعدل نبضات القلب ودرجة حرارة الجسم، حرصاً على سلامة المتبرع.

وبإمكان الراغبين بالتبرع بالدم التوجه إلى مركز خدمات نقل الدم والأبحاث بالشارقة، وبنوك الدم الفرعية في مستشفى الكويت بدبي، وفي مستشفيات الذيد، وخورفكان، وكلباء بالشارقة، ومستشفى أم القيوين في إمارة أم القيوين، وصقر في رأس الخيمة، والفجيرة ودبا الفجيرة في إمارة الفجيرة.