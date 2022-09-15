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«التنمية الأسرية» تطلق المرحلة الثانية لخدمة «100 يوم تحدي»

جانب من البرنامج (من المصدر)
16 سبتمبر 2022 01:43

أبوظبي (الاتحاد)

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أطلقت مؤسسة التنمية الأسرية المرحلة الثانية لخدمة «100 يوم تحدي»، عن بُعد، أمس الخميس، وذلك في إطار سعيها الدائم لتنمية وتعزيز الجانب الصحي والرياضي لدى المرأة بشكلٍ خاص وأفراد الأسرة بشكلٍ عام، وتهدف الخدمة إلى دعم المهارات والتأهيل والتمكين المتوازن للمرأة، لتمارس دورها الريادي في الأسرة والمجتمع، وخفض نسبة مؤشر خطورة السمنة، ورفع معدل عناصر اللياقة البدنية الحركية والفسيولوجية، وتحسين الوضع النفسي للأفراد المشاركين، بالإضافة إلى تشجيع المشاركة النشطة للنساء في التربية البدنية في إمارة أبوظبي.
وذكرت خولة المهيري، رئيسة قسم تمكين المرأة في مؤسسة التنمية الأسرية، أن البرنامج يركز على تنفيذ 3 ورش تدريبية أسبوعياً على مدى 100 يوم، ويستهدف المرأة من عمر 19 وحتى 50 عاماً، حيث استفادت من الخدمة وشارك في المرحلة الأولى التي انطلقت في يناير 1160 سيدة، وذلك من خلال الاستعانة بمدربات رياضة متخصصات في اللياقة البدنية وأخصائية تغذية تتابع المشاركات في البرنامج خلال فترة التنفيذ عن بعد.
وأضافت المهيري: «إن خدمة 100 يوم تحدي ستنفذ برنامجها الرياضي للمرحلة الثانية في الفترة من سبتمبر إلى نوفمبر المقبل، حيث تم تسجيل أكثر من 700 سيدة حتى الآن».
وتسعى مؤسسة التنمية الأسرية من خلال برامجها وخدماتها وفعالياتها التي يتم تنفيذها خلال العام الجاري إلى تحسين نمط الحياة الصحية والنفسية والاجتماعية، وتأسيس أسرة ناجحة من خلال تنمية المهارات واكتساب المعارف المختلفة، وتقديم الاستشارات النفسية والاجتماعية والتنموية والمهنية لجميع فئات المجتمع، وتنمية المهارات الوالدية لفهم احتياجات وسلوكيات الأطفال وآليات التعامل معهم في مختلف المراحل، بالإضافة إلى المهارات الإبداعية وريادة الأعمال والأنشطة الرياضية والأعمال التطوعية.

100 يوم تحدي
أبوظبي
الإمارات
مؤسسة التنمية الأسرية
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