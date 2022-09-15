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الإمارات

«الإمارات للسرطان» تواصل مبادراتها للتبرع بالدم

مشاركون في حملة التبرع بالدم في كلية التقنية العليا (من المصدر)
16 سبتمبر 2022 01:42

رأس الخيمة (الاتحاد)

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واصلت جمعية الإمارات للسرطان مبادراتها للتبرع بالدم لخدمة المرضى والمصابين ضمن حملة «قطرة دم تساوي حياة»، حيث نظم فرع الجمعية في رأس الخيمة حملة واسعة في كلية التقنية العليا- منطقة السيح، بالتعاون مع بنك الدم في مستشفى صقر، وذلك بمشاركة طلاب الكلية والمتطوعين وعدد من المتبرعين بالدم.
وقال مدير عام الجمعية محمد خميس الكعبي: «إن الجمعية تركز على تحفيز أبناء المجتمع من أجل الإقبال على التبرع بالدم والمشاركة في الحملات والحث على التبرع التطوعي المستدام».
وأكدت مهرة محمد بن صراي، مديرة مكتب جمعية الإمارات للسرطان في رأس الخيمة، أن هذه المبادرات تشكل حالة إنسانية تطوعية لمد يد العون للمرضى، وإنقاذ أرواح المصابين في المستشفيات.

التبرع بالدم
الإمارات
جمعية الإمارات للسرطان
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