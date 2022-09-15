أول تحدٍ لتحسين نمط حياة مرضى السكري في الإمارات

رأس الخيمة (الاتحاد)

أعلن مستشفى رأس الخيمة، عن إطلاق حملة مجتمعية جديدة لمساعدة مرضى السكري، وذلك بعد النجاح منقطع النظير لتحدي خسارة الوزن الذي أطلقه المستشفى في وقت سابق هذا العام.

ويهدف تحدي مرض السكري 2022 بالتعاون مع وزارة الصحة ووقاية المجتمع في إمارة رأس الخيمة إلى مساعدة مرضى السكري على إنقاص مؤشرات المرض الحيوية، وخصوصاً مستويات الهيموجلوبين الجلوكوزي A1C ومؤشر كتلة الجسم، ما يؤدي بدوره إلى التقليل من خطر المضاعفات المحتملة. ويبدأ التسجيل على التحدي في 15 سبتمبر، ويستمر حتى 25 سبتمبر 2022.

يبدأ التحدي في 24 سبتمبر وينتهي في 20 ديسمبر، حيث سيتم تقييم المشاركين مرتين، مرة في بداية التحدي والثانية بعد نهاية الأشهر الثلاثة، كما سيتم وضع درجات لنمط حياة المشاركين على أساس تقييم عاداتهم الحالية التي تتضمن الالتزام بالتمارين الرياضية والعادات الغذائية ومستويات النشاط البدني، بالإضافة إلى تقييم مؤشرات كتلة الجسم والهيموجلوبين الجلوكوزي A1C.

وتشرف على اختيار الفائزين لجنة تحكيم طبية مخصصة لهذه المهمة، وتلتزم بمعايير خاصة لاختيار الفائزين بالاعتماد على مقدار التغيرات الإيجابية في نمط الحياة وتحسن مؤشرات كتلة الجسم وانخفاض الهيموجلوبين الجلوكوزي A1C الذي حققه المشترك خلال فترة الحملة.

ينقسم المشاركون الذكور والإناث خلال التحدي إلى فئات مختلفة، ويحصل الفائزون الثلاثة الأوائل من الذكور والثلاث الأُول من الإناث من المشتركين في فئة المشاركة الفعلية على جوائز مالية بقيمة 5 آلاف درهم، و3 آلاف درهم، وألفي درهم على التوالي، بينما يحصل الثلاثة الأوائل من الذكور والإناث في فئة المشاركة عن بُعد على قسائم من مستشفى رأس الخيمة وجوائز أخرى. ويحصل أصحاب المراكز العشرة التالية من الذكور والإناث على بطاقات مجانية للفحوص الصحية السويسرية من مستشفى رأس الخيمة وجوائز أخرى، بينما سيتم توزيع الشهادات على أصحاب المراكز المئة الأولى.

وقال الدكتور رضا صدّيقي، المدير التنفيذي لمستشفى رأس الخيمة: «يمكن للتعديل الجذري على نمط الحياة أن يحل محل بعض الأدوية الموصوفة للمرضى، ونهدف لتعزيز وعي الناس بأهمية الدور المهم الذي يلعبه تغيير نمط الحياة، إلى جانب العلاج الدوائي. صحيح أنه لا يوجد علاج شافٍ لمرض السكري، ولكن من الممكن جداً وصول المرض إلى حالة سكون تام عبر اتباع نمط حياة صحي. ونحرص من خلال هذه المبادرة على تثقيف المجتمع حول كيفية السيطرة الفعالة على مرض السكري من دون الاعتماد الكلي على الأدوية. ويتألف فريقنا من أخصائيين في مرض السكري وأخصائيي أمراض الغدد الصم وأخصائيي التغذية والمعالجين الفيزيائيين، وهو مستعد دوماً لدعم المشاركين في هذا التغيير».

يمكن للمشاركين الفعليين في التحدي زيارة مستشفى رأس الخيمة بين 9 صباحاً و5 مساءً من يومي 24 و25 سبتمبر، حيث سيتم تقييم مؤشراتهم الحيوية وإجراء اختبار الهيموجلوبين الجلوكوزي A1C مجاناً، بينما يمكن للمتسابقين من الفئة الافتراضية عن بُعد إجراء الاختبارات في أي عيادة يختارونها وتحميل نتائج الاختبارات عبر الإنترنت، ولكنهم سيتحملون تكلفة الاختبار على نفقتهم الخاصة في هذه الحالة.