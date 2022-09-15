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«قضاء أبوظبي» تشارك في ورشة قضاة الدول العربية

مشاركون في الورشة (من المصدر)
16 سبتمبر 2022 01:42

أبوظبي (الاتحاد) 

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شاركت دائرة القضاء- أبوظبي، في ورشة العمل المخصصة لقضاة الدول العربية، والتي جرى تنظيمها بالتعاون مع كلية القضاة الوطنية في الصين، ومعهد تدريب مسؤولي الأعمال الدولية التابع لوزارة التجارة الصينية، وذلك في إطار تنفيذ توجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير ديوان الرئاسة، رئيس دائرة القضاء، بتعزيز التواجد في الساحة القضائية العالمية، والعمل مع الشركاء الدوليين للاطلاع على أفضل الممارسات القضائية وتهيئتها للتطبيق بما يتناسب مع الأنظمة المحلية. وتناولت الورشة الافتراضية التي عقدت عن بُعد عبر تقنية الاتصال المرئي، بمشاركة عدد من أعضاء السلطة القضائية والمختصين في المجال القانوني، العديد من المحاور الرئيسة. وقدمت القاضية غريبة الخييلي، من محكمة العين الابتدائية، ورقة عمل حول نظام المحاكم في دولة الإمارات العربية المتحدة، تناولت من خلالها شرح طبيعة النظام في المحاكم الاتحادية والمحلية، وأنواعها واختصاصاتها، والقوانين المنظمة للسلطة القضائية واستقلاليتها، بما يضمن تحقيق العدالة وصيانة الحقوق عبر منظومة قضائية متطورة.  كما استعرضت تجربة دائرة القضاء في تطبيق منظومة التقاضي عن بُعد بالاستفادة من التقنيات الحديثة لتقديم خدمات عدلية وقضائية ذكية ومبتكرة، فضلا عن الاعتماد على القضاء المتخصص لما له من دور مهم في تراكم الخبرات لدى القضاة المختصين، بما ينعكس على جودة واتساق الأحكام القضائية ويحقق سرعة الفصل في الدعاوى.

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