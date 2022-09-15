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توعية طلبة «السوربون» بمخاطر المخدرات

يوسف الحمادي في جانب من المحاضرة (من المصدر)
16 سبتمبر 2022 01:43

أبوظبي (الاتحاد)

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نظمت شرطة أبوظبي محاضرة توعوية بعنوان، «خطورة المخدرات وكيفية الوقاية منها» لطلبة جامعة السوربون في أبوظبي.
وأكدت مديرية مكافحة المخدرات، حرص «شرطة أبوظبي» على توعية أكبر شريحة مجتمعية للتصدّي لأضرار المخدرات، مشيرة إلى أن الطلبة هم أجيال المستقبل وعماد الوطن في مواجهة المخاطر المحدقة لهذه الآفة، ويتوجب تأهيلهم ليكونوا عوناً لأنفسهم ولمحيطهم وللشرطة في الوقاية من مخاطرها، لافتة إلى أهمية دورهم القادر على إحداث التغيير الإيجابي في المجتمع.
وناشد المحاضر الرائد يوسف حسن الحمادي الطلاب والجمهور عموماً بضرورة عدم الاستجابة للرسائل النصية التي قد ترد إليهم من أرقام مجهولة خارج الدولة لترويج المخدرات وفي حال تلقي أفراد المجتمع لرسائل مشابهة عليهم الإبلاغ عنها بالتواصل مع خدمة أمان على الرقم 8002626
وتناول المحاضر عدة محاور منها تعريف المواد المخدرة، أسباب التعاطي وأضرار المخدرات الصحية والجسدية، المعتقدات الشائعة والخاطئة حول التعاطي، وعوامل الخطورة، ودليل الوالدين للوقاية من المخدرات.

المخدرات
مكافحة المخدرات
شرطة أبوظبي
جامعة السوربون أبوظبي
السوربون أبوظبي
يوسف الحمادي
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