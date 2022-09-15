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نشر الوعي المروري بين طلبة «البرشاء»

نشر الوعي المروري بين طلبة «البرشاء»
16 سبتمبر 2022 01:42

دبي (الاتحاد)

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واصلت إدارة التوعية الأمنية في الإدارة العامة لإسعاد المجتمع بالتعاون مع مبادرة الروح الإيجابية، ومبادرة «أمن المدارس» بشرطة دبي، نشاطات التوعية في المدارس مع انطلاقة العام الدراسي الجديد، عبر تنظيمها محاضرة للتوعية المرورية لطلبة مدرسة دبي البرشاء، أثناء استخدام الحافلات المدرسية، والتشديد على عدم عبور الشارع إلا من المناطق المُخصصة، وخط المشاة، والالتزام بتعليمات مُشرفي الحافلات المدرسية. وأكد الرائد علي يوسف آل علي، رئيس قسم التنوع الثقافي، في إدارة التوعية الأمنية بشرطة دبي، أن فرق العمل في مجال التوعية، تواصل فعاليات النزول الميداني إلى مختلف مدارس إمارة دبي لنشر التوعية، وزارت مدرسة دبي البرشاء ضمن خطة عملها هذا الأسبوع للوصول إلى أكبر قدر من الطلبة لتعزيز مفاهيم السلامة المرورية والأمنية لديهم.

دبي
الإمارات
الوعي المروري
شرطة دبي
مبادرة الروح الإيجابية
مبادرة أمن المدارس
الإدارة العامة لإسعاد المجتمع
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