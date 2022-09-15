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1000 درهم مخالفة عرقلة حركة السير في الشارقة

1000 درهم مخالفة عرقلة حركة السير في الشارقة
16 سبتمبر 2022 01:46

الشارقة (الاتحاد) 

دعت القيادة العامة لشرطة الشارقة قائدي المركبات الذين يتعرضون للحوادث البسيطة، من دون إصابات إلى ضرورة إخراج مركباتهم من الطريق، وإيقافها خارج أو في كتف الطريق، أو عند أقرب نقطة آمنة، حفاظاً على سلامتهم وسلامة الآخرين من مرتادي الطريق. وأكدت أن مخالفة عرقلة حركة السير «التجمهر» أثناء الحوادث  تبلغ 1000 درهم، داعية إلى عدم التجمهر في أماكن وقوع الحوادث، تفادياً للتعرض للمخالفات المرورية.

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وقال الرائد عبدالله المنذري، رئيس قسم المرور والدوريات بشرطة الشارقة: إن قيام بعض قائدي المركبات بالوقوف التام في منتصف الطريق، بسبب تعرضهم لحادث مروري بسيط، قد يعرض سلامتهم وسلامة الآخرين لخطر وقوع حادث مروري آخر، أو ما يتسبب في عرقلة الحركة المرورية، مما يؤخر وصول دوريات الشرطة والإنقاذ إلى مكان الحادث.

الإمارات
حركة السير
الشارقة
شرطة الشارقة
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