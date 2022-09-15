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«أبوظبي للدفاع المدني» تشارك في «الملتقى الإسعافي التاسع»

«أبوظبي للدفاع المدني» تشارك في «الملتقى الإسعافي التاسع»
16 سبتمبر 2022 01:43

أبوظبي (الاتحاد)

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شاركت هيئة أبوظبي للدفاع المدني بالتعاون مع هيئة الهلال الأحمر الإماراتي بمقرها الرئيس «الأمانة العامة» في أبوظبي بالملتقى الإسعافي التاسع، بالتزامن مع اليوم العالمي للإسعافات الأولية، بمشاركة عدد من الجهات ذات الصلة بخدمات الإسعاف والإنقاذ والبرامج التدريبية الخاصة بالإسعافات الأولية من داخل الدولة وخارجها.
واستعرض الملتقى تجارب الجهات المشاركة في مجال الإسعاف الميداني والمجتمعي، كما تم عرض عدد من الأجهزة والمعدات الحديثة المستخدمة في مجالات الإسعاف والطوارئ للحضور.
ويهدف الملتقى إلى تعريف الشركاء الاستراتيجيين والعاملين في مجال الإسعافات الأولية بالمستجدات والتجارب الطبية في مجال الإسعافات الأولية وأحدث ما توصلت إليه المؤسسات العلمية من أجهزة ومعدات طبية في مجال الإسعاف.
كما تحرص هيئة أبوظبي للدفاع المدني على التجديد المستمر والعمل بحرفية عالية لتحقيق سلامة الأرواح والممتلكات وحمايتها من المخاطر والحد من الخسائر ونشر ثقافة الوعي الوقائي بكوادر مؤهلة وتجهيزات مواكبة لأحدث التطورات والمعايير العالمية.

أبوظبي
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هيئة أبوظبي للدفاع المدني
الهلال الأحمر الإماراتي
الملتقى الإسعافي
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