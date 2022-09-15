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رئيس الدولة ونائبه يعزيان خادم الحرمين بوفاة الأمير عبدالكريم بن سعود

رئيس الدولة ونائبه يعزيان خادم الحرمين بوفاة الأمير عبدالكريم بن سعود
15 سبتمبر 2022 23:25

بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" برقية تعزية إلى أخيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية الشقيقة عبر فيها عن خالص تعازيه وصادق مواساته في وفاة صاحب السمو الأمير عبدالكريم بن سعود بن عبدالعزيز آل سعود.

كما بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله" برقية تعزية مماثلة إلى خادم الحرمين الشريفين.

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