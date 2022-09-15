شخبوط بن نهيان يحضر حفل تنصيب رئيس كينيا

شهد معالي الشيخ شخبوط بن نهيان آل نهيان وزير الدولة، مراسم تنصيب فخامة وليام ساموي روتو رئيساً جديداً لجمهورية كينيا، الذي أقيم في العاصمة نيروبي. ونقل معاليه إلى فخامته تهنئة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، وتمنيات سموهما لفخامته بالتوفيق والنجاح وتحقيق كل ما يتطلع إليه الشعب الكيني الصديق من تقدم ورخاء. من جانبه، حمل فخامته معالي الشيخ شخبوط بن نهيان تحياته إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، وتمنياته لدولة الإمارات حكومة وشعبا بالمزيد من التطور والنماء. وأشار فخامته إلى ما تشهده العلاقات بين دولة الإمارات وجمهورية كينيا من نمو وتطور، مؤكدا تطلع بلاده إلى تعزيز التعاون مع دولة الإمارات على الصعد كافة. من جانبه، أشار معالي الشيخ شخبوط بن نهيان إلى العلاقات الوطيدة التي تجمع دولة الإمارات بجمهورية كينيا في المجالات كافة، موكداً حرص دولة الإمارات على تعزيز أطر التعاون بين البلدين ونقلها إلى آفاق أرحب، بما يحقق تطلعات البلدين والشعبين الصديقين.