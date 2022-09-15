الجمعة 16 سبتمبر 2022 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الإمارات

شخبوط بن نهيان يحضر حفل تنصيب رئيس كينيا

شخبوط بن نهيان
15 سبتمبر 2022 21:35

شهد معالي الشيخ شخبوط بن نهيان آل نهيان وزير الدولة، مراسم تنصيب فخامة وليام ساموي روتو رئيساً جديداً لجمهورية كينيا، الذي أقيم في العاصمة نيروبي. 
ونقل معاليه إلى فخامته تهنئة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، وتمنيات سموهما لفخامته بالتوفيق والنجاح وتحقيق كل ما يتطلع إليه الشعب الكيني الصديق من تقدم ورخاء. 
من جانبه، حمل فخامته معالي الشيخ شخبوط بن نهيان تحياته إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، وتمنياته لدولة الإمارات حكومة وشعبا بالمزيد من التطور والنماء. 
وأشار فخامته إلى ما تشهده العلاقات بين دولة الإمارات وجمهورية كينيا من نمو وتطور، مؤكدا تطلع بلاده إلى تعزيز التعاون مع دولة الإمارات على الصعد كافة. 
من جانبه، أشار معالي الشيخ شخبوط بن نهيان إلى العلاقات الوطيدة التي تجمع دولة الإمارات بجمهورية كينيا في المجالات كافة، موكداً حرص دولة الإمارات على تعزيز أطر التعاون بين البلدين ونقلها إلى آفاق أرحب، بما يحقق تطلعات البلدين والشعبين الصديقين. 

أخبار ذات صلة
شخبوط بن نهيان يلتقي رئيس الغابون
رئيس الدولة ونائبه يهنئان رئيس كينيا بمناسبة أدائه اليمين الدستورية
المصدر: وام
شخبوط بن نهيان
كينيا
تنصيب رئيس منتخب
حفل تنصيب
آخر الأخبار
3 مباريات في كأس نائب رئيس الدولة للطائرة
3 مباريات في كأس نائب رئيس الدولة للطائرة
اليوم 17:26
عاصمة كازاخستان تستعيد اسمها القديم
عربي ودولي
عاصمة كازاخستان تستعيد اسمها القديم
اليوم 17:12
«إن بي أن» في أبوظبي
الرياضي
«إن بي أن» في أبوظبي
اليوم 17:10
الطقس المتوقع غداً
الإمارات
الطقس المتوقع غداً
اليوم 17:06
صواريخ أوكرانية تستهدف مبنى في خيرسون
عربي ودولي
صواريخ أوكرانية تستهدف مبنى في خيرسون
اليوم 16:40
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©