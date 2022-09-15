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رئيس الدولة يتسلم رسالة خطية من سلطان عُمان

رئيس الدولة يتسلم رسالة خطية من سلطان عُمان
15 سبتمبر 2022 21:05

تسلم صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، اليوم الخميس، رسالة خطية من أخيه صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق بن تيمور آل سعيد، سلطان عُمان الشقيقة، تتصل بالعلاقات الأخوية المتينة بين البلدين الشقيقين، والموضوعات ذات الاهتمام المشترك. 

جاء ذلك خلال استقبال صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، في قصر الشاطئ في أبوظبي، صاحب السمو السيد فاتك بن فهر آل سعيد، المبعوث الخاص لجلالة السلطان هيثم بن طارق، والذي سلمه الرسالة، ونقل إليه تحيات جلالة السلطان، وتمنياته لسموه موفور الصحة والعافية، ولدولة الإمارات وشعبها اضطراد التقدم والازدهار. 

من جانبه، حمّل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، صاحب السمو السيد فاتك بن فهر آل سعيد، تحياته إلى أخيه جلالة السلطان هيثم بن طارق، وخالص تمنياته لجلالته بدوام الصحة والسعادة، ولسلطنة عُمان وشعبها مزيداً من التقدم والنماء. 

وعبر سموه، خلال اللقاء، عن اعتزاز دولة الإمارات بعلاقاتها مع شقيقتها سلطنة عُمان، وتطلعها نحو مزيد من التطور والنماء لهذه العلاقات. 
واستعرض الجانبان العلاقات الأخوية الوثيقة بين البلدين الشقيقين، وسبل تعزيزها ودفعها إلى الأمام في مختلف المجالات.

حضر اللقاء، سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير ديوان الرئاسة، وسمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، عضو المجلس التنفيذي رئيس مكتب أبوظبي التنفيذي، وسمو الشيخ حمدان بن محمد بن زايد آل نهيان، ومعالي الشيخ محمد بن حمد بن طحنون، مستشار الشؤون الخاصة في ديوان الرئاسة، ومعالي سهيل بن محمد المزروعي، وزير الطاقة والبنية التحتية، والوفد المرافق للمبعوث الخاص لجلالة سلطان عُمان. 

 

وقد وصل المبعوث السلطاني إلى الدولة، في وقت سابق اليوم، حيث كان في استقباله في مطار البطين في أبوظبي، سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان. 

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