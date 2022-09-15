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الإمارات

عبدالله بن زايد: «الاتفاق الإبراهيمي» فتح آفاقاً واعدة لعلاقاتنا مع إسرائيل

دعوة رئيس الدولة يسلمها عبدالله بن زايد للرئيس الإسرائيلي لحضور حوار أبوظبي للفضاء
15 سبتمبر 2022 20:56

تل أبيب (وام)

تسلم فخامة إسحاق هرتسوغ رئيس دولة إسرائيل دعوة رسمية من صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله» لحضور «حوار أبوظبي للفضاء» الذي يعقد تحت رعاية سموه، وتنظمه وكالة الإمارات للفضاء في العاصمة أبوظبي ديسمبر المقبل.

جاء ذلك خلال استقبال فخامة الرئيس الإسرائيلي سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي، حيث سلم سموه فخامته الدعوة.

ونقل سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، خلال اللقاء الذي عقد في إطار زيارة سموه الرسمية إلى دولة إسرائيل، تحيات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله» وتمنياته لدولة إسرائيل التقدم والازدهار.

من جانبه، حمل فخامة إسحاق هرتسوغ سموه تحياته إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله»، وتمنياته لدولة الإمارات الرخاء والتقدم والازدهار.

وتم خلال اللقاء بحث آفاق الشراكة والتعاون الثنائي بين دولة الإمارات ودولة إسرائيل والفرص المتاحة لتعزيزها وتنميتها في عدة مجالات، منها الاقتصادية والاستثمارية والأمن الغذائي وغيرها بما يحقق المصالح المشتركة للبلدين وشعبيهما.

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كما ناقش الجانبان عدداً من القضايا ذات الاهتمام المشترك، بالإضافة إلى الأوضاع في المنطقة وجهود ترسيخ السلام والاستقرار بها، وبحثا المستجدات الإقليمية والدولية وتبادلا وجهات النظر بشأنها. ورحب فخامة إسحاق هرتسوغ بزيارة سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان والوفد المرافق، مؤكداً أهمية هذه الزيارة في تعزيز العلاقات الثنائية وتطوير التعاون المشترك لمصلحة البلدين وشعبيهما.

من جانبه أشاد سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان بنمو وتطور العلاقات الإماراتية الإسرائيلية، وحرص البلدين الصديقين على تعزيز تعاونهما الثنائي على الصعد كافة، وذلك بما يحقق مصالحهما المتبادلة ويسهم في ازدهار ورخاء شعبيهما.

وأكد سموه أن الاتفاق الإبراهيمي للسلام فتح آفاقاً واعدة لبناء علاقات ثنائية متميزة بين دولة الإمارات ودولة إسرائيل وتعزيز الشراكة التنموية بين البلدين. كما أكد سموه حرص دولة الإمارات على تحقيق السلام والاستقرار والتنمية في منطقة الشرق الأوسط لما فيه الخير والازدهار لشعوبها.

وعقب اللقاء، أقام فخامة إسحاق هرتسوغ رئيس دولة إسرائيل مأدبة غداء تكريماً لسمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي والوفد المرافق.

حضر اللقاء معالي ريم بنت إبراهيم الهاشمي وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي، ومعالي نورة بنت محمد الكعبي وزيرة الثقافة والشباب، ومعالي أحمد بن علي محمد الصايغ وزير دولة، وعمر غباش مساعد وزير الخارجية والتعاون الدولي للشؤون الثقافية والدبلوماسية العامة، ومحمد محمود آل خاجة سفير دولة الإمارات لدى دولة إسرائيل.

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