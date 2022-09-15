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الطقس المتوقع على الإمارات غداً

أبوظبي
15 سبتمبر 2022 19:16

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غداً صحواً إلى غائم جزئياً مغبراً أحياناً مع انخفاض تدريجي في درجات الحرارة يكون ملحوظاً على السواحل.
الرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط تدريجياً وتكون قوية أحياناً على البحر ومثيرة الغبار والأتربة وحركتها جنوبية غربية إلى شمالية غربية / 15 إلى 25 تصل إلى 40 كم/س. 
يكون الموج الخليج العربي متوسطاً إلى مضطرب. يحدث المد الأول عند الساعة 16:41 والمد الثاني عند الساعة 05:46 والجزر الأول عند الساعة 10:04 والجزر الثاني عند الساعة 23:31. 
في بحر عمان، يكون الموج خفيفاً إلى متوسط. يحدث المد الأول عند الساعة 12:25 والمد الثاني عند الساعة 02:41 والجزر الأول عند الساعة 19:42 والجزر الثاني عند الساعة 07:53. 

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المصدر: وام
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