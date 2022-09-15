حاكم الشارقة يصدر مرسوماً أميرياً بإنشاء مكتب الشؤون الاتحادية

الشارقة (وام)

أصدر صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، المرسوم الأميري رقم /48/ لسنة 2022م، بشأن إنشاء مكتب الشؤون الاتحادية في إمارة الشارقة.

وينشأ بموجب هذا المرسوم مكتب حكومي في الإمارة يكون بحكم اختصاصاته حلقة الوصل بين الجهات الاتحادية والجهات المحلية في الإمارة، ويسمى «مكتب الشؤون الاتحادية في إمارة الشارقة»، يتمتع بالشخصية الاعتبارية والأهلية القانونية اللازمة لمباشرة اختصاصاته، ويتبع الحكومة المركزية للإمارة، ويكون المقر الرئيس للمكتب في مدينة الشارقة ويجوز بقرار من المجلس إنشاء فروع له في باقي مدن ومناطق الإمارة.

ونص المرسوم على أن يتولى المكتب بوجه عام ممارسة الاختصاصات التالية وهي التواصل والتنسيق مع الجهات الاتحادية وتلقي مشروعات التشريعات الاتحادية والقرارات الوزارية واتخاذ اللازم بشأنها بالتنسيق مع الدائرة القانونية لحكومة الشارقة، وتلقي طلبات ومخاطبات الجهات الاتحادية والرد عليها بعد اتخاذ ما يلزم بشأنها من دراسة وتنسيق وعرض على الجهات الحكومية المحلية المختصة.

ويتولى إدارة المكتب رئيس يعين بمرسوم أميري من الحاكم ويكون مسؤولاً أمامه في أداء مهامه يعاونه عدد كاف من الموظفين، ويكون له السلطات والصلاحيات اللازمة لإدارة شؤون المكتب واتخاذ القرارات اللازمة.

وبحسب المرسوم فإنه بناءً على عرض الرئيس وموافقة المجلس يصدر الهيكل التنظيمي للمكتب بمرسوم أميري. وعلى الجهات الاتحادية التواصل والتنسيق مع المكتب في كافة الشؤون الاتحادية التي تكون الإمارة طرفاً فيها.



حاكم الشارقة يصدر مرسوماً أميرياً بشأن نقل وتعيين رئيس لمكتب الشؤون الاتحادية في الإمارة

أصدر صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، المرسوم الأميري رقم (49) لسنة 2022م، بشأن نقل وتعيين رئيس لمكتب الشؤون الاتحادية في إمارة الشارقة. ونص المرسوم على أن يُنقل عبدالله بن علي محيان الكتبي من هيئة الشارقة الصحية إلى مكتب الشؤون الاتحادية في إمارة الشارقة، ويعين رئيساً للمكتب بنفس درجته الوظيفية، ويكون عضواً في المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة.