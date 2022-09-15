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سلطان القاسمي يصدر مرسوماً أميرياً بشأن ترقية وتعيين رئيس لهيئة الشارقة الصحية

سلطان القاسمي
15 سبتمبر 2022 14:54

 أصدر صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة المرسوم الأميري رقم /50/ لسنة 2022م، بشأن ترقية وتعيين رئيس لهيئة الشارقة الصحية.

نص المرسوم على أن يرقى سعادة الدكتور عبدالعزيز سعيد بن بطي المهيري إلى درجة رئيس دائرة، ويعين رئيسا لهيئة الشارقة الصحية ويكون رئيسا لمجلس أمناء مستشفى الجامعة وعضوا في المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة.

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المصدر: وام
الشارقة
هيئة الشارقة الصحية
سلطان القاسمي
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