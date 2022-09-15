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الإمارات

الإمارات ترحب بمبادرة الولايات المتحدة إنشاء صندوق تمويلي لمساعدة الشعب الأفغاني

الإمارات ترحب بمبادرة الولايات المتحدة إنشاء صندوق تمويلي لمساعدة الشعب الأفغاني
15 سبتمبر 2022 14:13

رحبت دولة الإمارات بالمبادرة الأميركية لتخصيص صندوق تمويلي لتلبية احتياجات الشعب الأفغاني الصديق، الأمر الذي سيساهم في تحقيق الاستقرار الاقتصادي.

وأوضحت وزارة الخارجية والتعاون الدولي في بيان أن دولة الإمارات ترحب بإعلان الولايات المتحدة وعدد من الشركاء الدوليين مبادرة لإدارة 3.5 مليار دولار أميركي من الاحتياطات في البنك المركزي الأفغاني، والتي ستخصص لصالح تمويل احتياجات الشعب الأفغاني، والمساهمة في التقليل من آثار التحديات الاقتصادية والإنسانية التي يواجهها.

وأضافت الوزارة أنّ دولة الإمارات تتطلع لأن تساهم هذه الخطوة في تسهيل توفير الاحتياجات الملحة، كما تجدد تأكيد دعمها لكافة الجهود الدولية الهادفة إلى تحقيق الاستقرار والازدهار لأفغانستان وشعبها.

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