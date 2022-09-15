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الإمارات
رئيس الدولة ونائبه يهنئان رئيسة هندوراس بذكرى استقلال بلادها
رئيس الدولة ونائبه
15 سبتمبر 2022 10:31
بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" برقية تهنئة إلى فخامة زيومارا كاسترو رئيسة جمهورية هندوراس، بمناسبة ذكرى استقلال بلادها.
كما بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"برقية تهنئة مماثلة إلى فخامة الرئيسة زيومارا كاسترو.
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