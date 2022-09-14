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مكتوم بن محمد يقدم واجب العزاء في وفاة الملكة إليزابيث

مكتوم بن محمد خلال تقديم التعازي (وام)
15 سبتمبر 2022 02:17

دبي (الاتحاد)

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قدم سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية، صباح أمس، واجب العزاء في وفاة الملكة إليزابيث الثانية، وذلك خلال زيارة سموه مقر القنصلية البريطانية في دبي، حيث كان في استقبال سموه باتريك مودي، سفير المملكة المتحدة لدى دولة الإمارات، وسيمون بيني، القنصل العام للمملكة المتحدة في دبي والمفوض التجاري للشرق الأوسط.
وقد دون سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، كلمة في دفتر العزاء بالقنصلية تقدم فيها بخالص التعازي والمواساة لجلالة الملك تشارلز الثالث ملك المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وإيرلندا الشمالية، والأسرة الملكية والشعب البريطاني الصديق في وفاة الملكة إليزابيث الثانية.
وأشاد سموه خلال الزيارة بالإسهامات الجليلة للملكة الراحلة في خدمة وطنها وشعبها، ودورها البارز في توطيد العلاقات الثنائية الوطيدة القائمة بين دولة الإمارات والمملكة المتحدة والتي تميزت بالاحترام المتبادل والتنسيق المستمر ضمن مختلف القضايا والمجالات.

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