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«تنفيذي الشارقة» يعتمد مشروع قانون «مجلس التعليم»

ولي عهد الشارقة خلال ترؤسه الاجتماع بحضور سلطان بن أحمد (وام)
15 سبتمبر 2022 02:17

الشارقة (وام) 

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ترأس سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي عهد ونائب حاكم الشارقة رئيس المجلس التنفيذي، أمس، اجتماع المجلس التنفيذي بحضور سمو الشيخ سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي نائب حاكم الشارقة نائب رئيس المجلس التنفيذي. 
بحث الاجتماع -الذي عقد في مكتب سمو الحاكم- جملة من الموضوعات المدرجة على جدول أعماله، والمتعلقة بمتابعة المشروعات التنموية في كافة مدن ومناطق إمارة الشارقة، والعمل على تطوير العمل الحكومي والارتقاء بالخدمات المقدمة لكافة المواطنين والقاطنين على أرض الإمارة. واعتمد المجلس مشروع قانون بشأن إعادة تنظيم مجلس الشارقة للتعليم ووجه المجلس باستكمال الدورة التشريعية لمشروع القانون بعد الأخذ بملاحظات أعضاء المجلس. واطلع المجلس على التقرير السنوي لمنظومة التأمين الصحي لموظفي ومتقاعدي حكومة الشارقة والمستفيدين من خدمة الرعاية الصحية لمستشفى الجامعة بالشارقة. وتضمن التقرير عدد المؤمن عليهم والذي بلغ أكثر من 110 آلاف مستفيد، كما تضمن جداول تكلفة مختلف الفئات المشمولة بالمنظومة التأمينية وإحصائيات بيانية لتوزيع المؤمن عليهم بحسب الفئات والمنافع التأمينية. كما تضمن التقرير إحصائيات الفئات المستفيدة من الرعاية الصحية بمستشفى الجامعة والتي تشمل المنتفعين من دائرة الخدمات الاجتماعية ممن تزيد أعمارهم على 55 سنة، وأهالي إمارة الشارقة ممن تزيد أعمارهم على 60 سنة، وذوي الإعاقة.

تنفيذي الشارقة
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سلطان بن محمد بن سلطان
المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة
مجلس الشارقة للتعليم
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