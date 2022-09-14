شخبوط بن نهيان يلتقي رئيس الغابون

ليبرفيل (وام)

التقى معالي الشيخ شخبوط بن نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير دولة، فخامة علي بونغو أونديمبا رئيس جمهورية الغابون. ونقل معاليه خلال اللقاء تحيات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة «حفظه الله» وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله»، إلى فخامته وتمنياتهما لبلاده وشعبه بالمزيد من التقدم والازدهار. من جانبه حمل فخامته معالي الشيخ شخبوط بن نهيان تحياته إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله» وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله»، وتمنياته لدولة الإمارات حكومة وشعباً بالمزيد من التطور والنماء. وأشاد فخامته بالعلاقات الوطيدة والمتجذرة بين البلدين، وبالتعاون البناء على كافة الأصعدة، مؤكداً وجود العديد من الإمكانات والفرص لدعمها وتعزيزها في مختلف المجالات. من جهته أكد معالي الشيخ شخبوط بن نهيان أن العلاقات التي تجمع دولة الإمارات وجمهورية الغابون في تقدم مستمر، مشيراً إلى وجود العديد من الفرص والإمكانيات لتطويرها ودفعها إلى الأمام، ولا سيما في المجالات الاقتصادية والاستثمارية، لما فيه مصلحة البلدين. وناقش الجانبان سبل تطوير العلاقات الثنائية بين البلدين في مختلف المجالات، كما جرى استعراض عدد من الملفات الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، إلى جانب تعزيز التعاون في المجالات الاستثمارية والاقتصادية. من جانبٍ آخر، التقى معالي الشيخ شخبوط بن نهيان بمعالي مايكل موسى ادامو وزير خارجية جمهورية الغابون، حيث جرى خلال اللقاء بحث العلاقات الثنائية المتميزة بين البلدين الصديقين وسبل تعزيزها.