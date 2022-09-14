الجامعة القاسمية تنظم الملتقى القرآني الدولي الأول

الشارقة (وام)

أكملت الجامعة القاسمية كافة تحضيراتها لعقد الملتقى القرآني الدولي الأول لطلبة كليات القرآن الكريم بعنوان «طرق تعليم القرآن الكريم في العصر الحاضر - جذور الاستمداد وجهود الإمداد» يوم 22 سبتمبر الجاري. ويتناول الملتقى -الذي تنظمه كلية القرآن الكريم في أوّل أعمالها مع بدء العام الدراسي 2022/ 2023- في محاوره عدداً من الموضوعات المهمة المتصلة بالقرآن الكريم، تتمثل في طرق تحفيظ القرآن الكريم، وطرق تعليم تلاوة القرآن الكريم، وطرق تعليم رسم المصحف وضبطه، بجانب التطرق إلى طرق تعليم تفسير القرآن الكريم وطرق تعليم القراءات القرآنية. وتسعى كلية القرآن الكريم بالجامعة القاسمية -التي أنشئت عام 2017 كأول كلية للقرآن الكريم في الدولة- من خلال هذا الملتقى إلى إمداد الساحة العلمية ببحوث قيمة واقتراحات مبتكرة.

وستتلاقى الأبحاث التي رفعت من قبل الباحثين في تسليط الضوء على بيان الإسهام في توثيق إبداعات الأمة في طرق تعليم القرآن الكريم، علاوة على تشجيع طلبة الدراسات القرآنية على كتابة الأبحاث العلمية الرصينة وتعزيز قيم التواصل العلمي والحوار الحضاري بين طلبة الدراسات القرآنية، كما سيعمل الملتقى على رفع المستوى العلمي والمعرفي لطلبة الدراسات القرآنية من خلال اكتساب الخبرات وتبادل المعلومات مع الأساتذة والباحثين في كليات القرآن الكريم.