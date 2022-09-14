سلطان بن أحمد القاسمي يتفقد جامعة الشارقة

الشارقة (وام)

تفقد سمو الشيخ سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي نائب حاكم الشارقة رئيس جامعة الشارقة، صباح أمس، انطلاق العام الدراسي الجديد في جامعة الشارقة. واطلع سموه خلال جولته على العملية التدريسية في الفصول المختلفة، حيث تابع سموه الأساليب التدريسية التي يتبعها أساتذة الجامعة باستخدام المهارات العلمية والعملية المتنوعة والتقنيات الحديثة التي تدعم عملية التعليم.

وتعرف سموه خلال جولته على البيئة الدراسية للجامعة عن قرب من خلال مشاهدته طرق التدريس ومدى التفاعل بين الأساتذة والطلبة ومستوى المرافق التي تضمها الفصول الدراسية وذلك لمعرفة مدى تأثيرها على مستوى الاستيعاب والفهم.

كما تفقد سموه عدداً من المختبرات والمرافق في الجامعة التي تضم أحدث التقنيات والأجهزة العلمية التي نفذت بالتعاون مع أفضل الجامعات والمعاهد العلمية المرموقة، واستخدم فيها أساليب علمية متطورة مثل المحاكاة والتعلم التفاعلي وغيرها.

واطلع سموه على المشروعات الحديثة الجاري تنفيذها في الجامعة مثل مبنى مواقف السيارات مستمعاً إلى شرح حول سير الأعمال فيها ومواعيد إنجازها المتوقعة.

وتوقف سمو رئيس جامعة الشارقة خلال جولته مع عدد من الطلاب والطالبات مستمعاً إلى آرائهم حول سير العملية التدريسية والصعوبات والتحديات التي يواجهونها ومقترحاتهم التطويرية للمنظومة التعليمية في الجامعة. ووجه سموه بتسريع الأعمال في المشروعات الحديثة للمرافق المتنوعة بالإضافة إلى توفير المزيد من الخدمات والتسهيلات للطلاب والطالبات، بما ينعكس بشكل إيجابي على مستوى العملية التعليمية والتفاعل بين الطلبة والجامعة.



سلطان بن أحمد القاسمي يشهد توقيع مذكرة تفاهم

كما شهد سمو الشيخ سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي نائب حاكم الشارقة رئيس جامعة الشارقة، قبل ظهر أمس، توقيع مذكرة تفاهم بين جامعتي الشارقة وخورفكان. وقع المذكرة عن جامعة الشارقة مديرها الدكتور حميد مجول النعيمي وعن جامعة خورفكان مديرها الدكتور أحمد الشماع. وتهدف الجامعتان من خلال مذكرة التفاهم إلى مد جسور التعاون والتواصل والتنسيق بين الطرفين بما يخدم الصالح العام، ودعم وتعزيز الأدوار المنوطة بهم، وتطوير ما يقدم للطلاب من الطرفين من خدمات والارتقاء بها إلى أفضل الدرجات، وتبادل الخبرات والتجارب والدراسات، وتطوير البرامج والخطط والمشاريع.

وبحسب المذكرة تكون مجالات التعاون بين الجامعتين في:

1. تبادل وإعارة أعضاء الهيئة التدريسية المتوفرة لدى الطرفين حسب الأنظمة واللوائح المعمول بها.

2. المشاركة في المشاريع البحثية والعمل على نشر البحوث في ضوء ما تسمح به الأنظمة المطبقة لديهما، وكذلك العمل على تسهيل تبادل المعلومات ومصادر التوثيق والمنشورات العلمية.

3. المشاركة في عقد وتنظيم المؤتمرات والندوات وورش العمل التي ينظمها أحد طرفي المذكرة، وتلك التي يمكن لطرفيها عقدها معاً وبصورة مشتركة.

4. التعاون المشترك بين الطرفين لتيسير التقدم بالطلبات المختلفة للمنظمات الدولية الداعمة للبحوث.

5. الاستفادة المشتركة من الإمكانات والموارد المتوفرة لدى الطرفين، والتي تشمل القاعات والمسارح والأندية والمكتبات /الموارد التعليمية/ والمختبرات.. إلخ، وذلك ضمن اتفاق مسبق بينهما.

6. تبادل زيارات المسؤولين وأعضاء الهيئة التدريسية والإدارية بين الطرفين لإلقاء المحاضرات وتبادل الخبرات وأيضاً للاشتراك في المؤتمرات والملتقيات والندوات وفق الزمن الذي يرتضيه الطرفان والتخصصات التي يرغبها كل طرف منهما.

7. يتعاون الطرفان في مجال تطوير وتنفيذ برامج تدريبيه وخدمات استشارية وتصميم الحقائب التدريبية، على أن تحدد الشروط والمسؤوليات والالتزامات لهذا التعاون في حينه.



سلطان بن أحمد القاسمي يلتقي أعضاء هيئة التدريس الجدد بجامعة الشارقة

أكد سمو الشيخ سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي، نائب حاكم الشارقة، رئيس جامعة الشارقة، على مواصلة الجامعة مسيرتها التعليمية المتطورة والمتقدمة، والتي رسمها لها منذ سنوات طويلة مؤسسها صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، ضمن استراتيجية متكاملة تستقطب من خلالها الكفاءات من العلماء في كافة المجالات، وتدعم كافة أطراف العملية التعليمية من الهيئتين التدريسية والإدارية وطلبة الجامعة.

جاء ذلك خلال لقاء سموه، أمس أعضاء الهيئة التدريسية الجدد بجامعة الشارقة، بحضور أعضاء مجلس الأمناء، والدكتور حميد مجول النعيمي مدير الجامعة ونواب المدير وعدد من المسؤولين. ورحب سمو رئيس جامعة الشارقة في مستهل اللقاء بالحضور من الأساتذة الجدد في مختلف الكليات، مؤكداً أن جامعة الشارقة توفر كل الدعم والخدمات لأعضاء هيئتها التدريسية لتمكينهم من أداء مهامهم بالمستوى المتميز المطلوب. واستذكر سموه جهود إمارة الشارقة بقيادة وتوجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، في استقطاب المؤسسات والمراكز العلمية المرموقة ونخبة العلماء والأساتذة في مختلف المجالات، مما جعل من الشارقة عاصمة ثقافية وعلمية رائدة بمؤسساتها المتنوعة ومنها جامعة الشارقة. وأشار سمو رئيس جامعة الشارقة إلى ضرورة الاهتمام بالطلبة، باعتبارهم أهم عنصر في العملية التعليمية، فهم سفراء الجامعة في كل مكان ومن يحملون السمعة الطيبة عنها، موصياً سموه أعضاء الهيئة التدريسية بالتواصل مع كافة أطراف المجتمع الجامعي من الإدارة والطلبة والأساتذة لما فيه من مصلحة الجامعة والاستفادة من مختلف الجهود لتواصل جامعة الشارقة تميزها وتفوقها.