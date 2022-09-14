الخميس 15 سبتمبر 2022 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الإمارات

«طرق دبي» تحصد ذهبية جوائز ستيفي العالمية

«طرق دبي» تحصد ذهبية جوائز ستيفي العالمية
15 سبتمبر 2022 02:16

دبي (وام)

أخبار ذات صلة
انطلاق المشاركة الأولى في المنطقة بين «الاتحاد» و«إسرائيل هيوم» ضمن «مبادرة جوجل للأخبار»
الإمارات تجدد التزامها بدعم جهود الحل السياسي في سوريا

فازت هيئة الطرق والمواصلات بالجائزة الذهبية عن فئة «الأنظمة التقنية الداعمة» في جائزة الأعمال الدولية وهي من ضمن جوائز ستيفي العالمية التي تهدف إلى تكريم إنجازات المؤسسات والشركات ومقرها الولايات المتحدة الأميركية. وفازت الهيئة بالجائزة عن نظام التوقيع الإلكتروني. وقال محمد المظرب المدير التنفيذي لقطاع خدمات الدعم التقني المؤسسي في الهيئة: «يأتي حصول الهيئة على جائزة الأعمال الدولية عن نظام التوقيع الإلكتروني، الذي تم إطلاقه في شهر أكتوبر من عام 2021، وذلك لما يتميز به النظام من قدرته على متابعة حالة الوثيقة والتدقيق عليها خلال عملية التوقيع والاعتماد في المراحل كافة، وتنظيم وتصنيف الوثائق لسهولة استرجاعها عند الحاجة، وإمكانية تحديد مهلة زمنية لصلاحية الوثيقة للتوقيع بالإضافة لإعداد نماذج للوثائق القابلة لإعادة الاستخدام». والجدير بالذكر أن نظام التوقيع الإلكتروني يسهم في إنجاز ومتابعة المعاملات بسرعة وكفاءة عالية ويهدف إلى تسهيل إجراءات توقيع العقود لفئات الشركات التي تتعاقد مع الهيئة، والجمهور من مختلف الشرائح، أفراداً أو مؤسسات. وتم تصميم وتنفيذ النظام وفقًا لأعلى معايير أمن المعلومات المعتمدة من هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية، بالإضافة إلى التكامل مع هيئة دبي الرقمية.

طرق دبي
دبي
الإمارات
جائزة ستيفي العالمية
هيئة الطرق والمواصلات
آخر الأخبار
رئيس الدولة ونائبه يهنئان رئيس نيكاراغوا بذكرى استقلال بلاده
الإمارات
رئيس الدولة ونائبه يهنئان رئيس نيكاراغوا بذكرى استقلال بلاده
اليوم 10:33
رئيس الدولة ونائبه
الإمارات
رئيس الدولة ونائبه يهنئان رئيسة هندوراس بذكرى استقلال بلادها
اليوم 10:31
«السيدة العجوز».. أيام الحداد في «الأبطال»!
الرياضي
«السيدة العجوز».. أيام الحداد في «الأبطال»!
اليوم 10:30
"مياس" اللبنانية تبهر العالم بعروض استثنائية وتحصد لقب أهم المواهب
دنيا
"مياس" اللبنانية تبهر العالم بعروض استثنائية وتحصد لقب أهم المواهب
اليوم 10:22
محمد بن زايد
الإمارات
رئيس الدولة ونائبه يهنئان رئيس غواتيمالا بذكرى استقلال بلاده
اليوم 10:15
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©