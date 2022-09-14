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الإمارات

البواردي والسفير الصيني لدى الدولة يبحثان العلاقات

البواردي والسفير الصيني وجانب من الحضور خلال اللقاء (وام)
15 سبتمبر 2022 02:16

أبوظبي (وام)

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استقبل معالي محمد بن أحمد البواردي وزير دولة لشؤون الدفاع، بمكتبه صباح أمس، تشانغ ييمينغ غو سفير جمهورية الصين الشعبية لدى الدولة الذي قدم للسلام على معاليه، بمناسبة تسلمه مهام عمله الجديد. 
ورحب معالي محمد بن أحمد البواردي بسفير جمهورية الصين الشعبية لدى الدولة، متمنياً له التوفيق والنجاح في أداء مهام عمله، بما يسهم في تعزيز العلاقات التاريخية المتأصلة بين دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية الصين الشعبية على مختلف الصعد. وبحث الجانبان علاقات الصداقة المتميزة بين البلدين والفرص الواعدة لتوسيع آفاق التعاون وتنويع مجالاته وتعزيز العمل المشترك المثمر وذلك انطلاقاً من الشراكة الاستراتيجية الشاملة التي تجمعهما في المجالات كافة، خاصة المجالات العسكرية والدفاعية والصناعات العسكرية التي تخدم أهداف التنمية والتقدم في البلدين. كما تبادل الجانبان وجهات النظر بشأن عدد من القضايا والملفات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك بين البلدين.

محمد البواردي
الإمارات
الصين
الإمارات والصين
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