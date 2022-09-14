«خليفة الدولية» تنظم المهرجان الدولي الرابع للتمور الأردنية نوفمبر المقبل

عمان (الاتحاد)

أعلن معالي المهندس خالد الحنيفات وزير الزراعة الأردني، تنظيم المهرجان الدولي الرابع للتمور الأردنية بالتعاون مع جائزة خليفة الدولية لنخيل التمر والابتكار الزراعي، وجمعية التمور الأردنية في العاصمة الأردنية عمّان خلال الفترة من 21 إلى 23 نوفمبر المقبل، بمكرمة ودعم من سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير ديوان الرئاسة، مشيداً بجهود كافة الجهات المهنية لتنمية وتطوير قطاع التمور الأردنية. جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عُقِدَ أمس الأربعاء بفندق إنتركونتيننتال عمّان، بحضور أحمد علي محمد البلوشي سفير دولة الإمارات العربية المتحدة بالمملكة الأردنية الهاشمية، والدكتور عبد الوهاب زايد أمين عام جائزة خليفة الدولية لنخيل التمر والابتكار الزراعي، والمهندس أنور حداد رئيس جمعية التمور الأردنية، وعدد من ممثلي المنظمات الإقليمية والدولية المقيمين بالأردن.

أشاد الحنيفات بدعم سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير ديوان الرئاسة، وجهود الأمانة العامة لجائزة خليفة الدولية لنخيل التمر والابتكار الزراعي في تنظيم هذا المهرجان، مؤكداً عمق العلاقات التاريخية بين دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة الأردنية الهاشمية. كما يأتي تنظيم المهرجان في الوقت الذي يشهد فيه قطاع زراعة وإنتاج التمور الأردنية، وخصوصاً تمر المجهول في منطقة وادي الأردن تطوراً ملموساً، فقد أشار معالي الوزير إلى أن كميات الإنتاج السنوي للتمور الأردنية قد بلغت حوالي 27 ألف طن سنوياً من كافة الأصناف، منها 15 ألف طن من تمر المجهول والذي يشمل 14% من الإنتاج العالمي لهذا الصنف، ويصدر الأردن نسبة عالية من الإنتاج سنوياً وبأعلى معايير الجودة إلى مختلف الأسواق العالمية (دول مجلس التعاون الخليجي وأوروبا)، ويُعد اليوم هذا القطاع قطاعاً ريادياً جاذباً للاستثمار ويدعم توفير فرص العمل ورفع قيمة الصادرات الزراعية.

وأضاف معالي الوزير أن الاهتمام والتوسع بزراعة النخيل كاستثمار اقتصادي بدأ في تسعينيات القرن الماضي وتزايدت المساحات المزروعة بشكل متسارع وخاصة بعد عام 2000، حيث تبلغ المساحة المزروعة بأشجار النخيل في الأردن لسنة 2021 أكثر من 45 ألف دونم، أغلبها من صنفي المجهول والبرحي.

كما تجاوز عدد النخيل المثمر في المملكة عن 650 ألف شجرة، بمعدل نمو سنوي 8-10%، موزعة على امتداد وادي الأردن، والعقبة وغور الصافي في جنوب المملكة وفي شرقها وفي منطقة الأزرق. هذا ومن المتوقع وصول المساحات الإجمالية إلى حوالي خمسة آلاف هكتار حتى عام 2030 بإنتاج يصل إلى 50 ألف طن وبقيمة مقدرة بـ 150 مليون دولار.

من جانبه، أشار البلوشي سفير الدولة، لدى المملكة الأردنية الهاشمية، في كلمته إلى أن المهرجان الدولي الرابع للتمور الأردنية، جاء ليؤكد على الثقة الكبيرة التي أولاها صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وأخوه جلالة الملك عبدالله الثاني، ملك المملكة الأردنية الهاشمية، (حفظه الله)، من أجل العمل سوياً لتطوير وتنمية قطاع التمور بالمملكة الأردنية الهاشمية، وتحقيق تلك الأهداف السامية. كما أشاد بدعم سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير ديوان الرئاسة، ومتابعة معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التسامح والتعايش رئيس مجلس أمناء الجائزة.

من جهته، قال الدكتور عبد الوهاب زايد أمين عام جائزة خليفة الدولية لنخيل التمر والابتكار الزراعي: إن تنظيم المهرجان الدولي الرابع للتمور الأردنية 2022 يأتي أسوةً بالنجاح الذي حققه المهرجان خلال الدورات الثلاث الماضية، وانسجاماً مع الموقع الريادي الذي حققته دولة الإمارات العربية المتحدة خلال العقود الماضية في دعم وتنمية قطاع زراعة النخيل وإنتاج التمور على المستويين الإقليمي والدولي، بالإضافة إلى تنظيم سلسلة من المهرجانات الدولية للتمور، ست دورات في جمهورية مصر العربية، وأربع دورات في جمهورية السودان، ودورة واحدة في الجمهورية الإسلامية الموريتانية، واليوم نحتفل معكم بإطلاق الدورة الرابعة من المهرجان الدولي للتمور الأردنية 2022.

بالإضافة إلى إطلاق مسابقة للتمور الأردنية بدورتها الرابعة لإتاحة الفرصة للتنافس بين المزارعين ومنتجي التمور الأردنية وتكريم الفائزين خلال حفل افتتاح المهرجان يوم 21 نوفمبر 2022، وأكد حرصه على العمل مع كافة الشركاء من أجل الارتقاء بقطاع النخيل والتمور الأردنية ودعم وتنشيط تمر المجهول على وجه الخصوص، وتوطيد أواصر التعاون بين الدولتين الشقيقتين.

كما أشار المهندس أنور حداد رئيس جمعية التمور الأردنية، إلى أن مسابقة التمور تشكل قيمة مضافة لمنتجي التمور الأردنية، وهذا بحد ذاته سوف يُشكل أثراً إيجابياً يساهم في جودة التمور ودورها الاقتصادي، وثمّن على دور وزارة الزراعة في دفع عجلة التسويق لهذا المحصول الريادي والمهم. وأضاف حداد أن دولة الإمارات تشكل رافعة اقتصادية في دعم هذا المحصول من خلال تنظيم هذا المهرجان.

وأشاد أمين عام الجائزة بمكرمة سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير ديوان الرئاسة، ومتابعة معالي الشيخ نهيان مبارك آل نهيان وزير التسامح والتعايش رئيس مجلس أمناء الجائزة، في تنظيم المهرجان الدولي الرابع للتمور الأردنية، مشيراً إلى أن المهرجان سوف يشارك فيه أكثر من 65 مزارعاً ومنتجاً ومصنعاً ومصدراً للتمور يمثلون 5 دول عربية هي (الإمارات، السودان، الأردن، مصر، فلسطين)، كما يتضمن عقد ندوة علمية يشارك فيها أكثر من عشرين باحثاً وأكاديمياً متخصصاً بنخيل التمر من مختلف دول العالم، لعرض آخر ما توصل إليه البحث العلمي ضمن ثلاثة محاور أساسية.