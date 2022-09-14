«بلدي دبا الحصن» يناقش تحديات «الآبار المكشوفة»

دبا الحصن (الاتحاد)

ناقش المجلس البلدي في مدينة دبا الحصن ما ورد عن بلدية دبا الحصن، فيما يخص الآبار المكشوفة بالمدينة، ووجّه المجلس اللجان المختصة بالتنسيق مع البلدية لحل مثل هذه التحديات، بالإضافة إلى رفع تقرير للمجلس بشأنها، وغيرها من الرسائل الهادفة لخدمة سكان المدينة. جاء ذلك خلال اجتماعه الأول للفصل السنوي الثامن عشر لدور الانعقاد العادي الأول لسنة 2022 برئاسة أحمد عبدالله بن يعروف النقبي، رئيس المجلس البلدي لمدينة دبا الحصن، وبحضور طالب عبد الله اليحيائي، مدير بلدية مدينة دبا الحصن.

كما استعرض المجتمعون المرسوم الأميري رقم (47) لسنة 2022 الذي أصدره صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، بشأن دعوة المجالس البلدية في إمارة الشارقة للانعقاد للدور العادي الأول من الفصل السنوي الثامن عشر، كما تم عرض تقرير أعمال المجلس البلدي ما بين أدوار الانعقاد.

كما صادق المجلس البلدي على الاجتماع الأخير للفصل السنوي السابع عشر، واطلع على آخر المستجدات والقرارات التي أوصى بها المجتمعون، حيث وجّه المجلس أمانة سر المجلس بمتابعة هذه التوصيات مع لجان العمل في المجلس.

وناقش المجتمعون، خلال الاجتماع، آخر تطورات عمل اللجان المنظمة بالمجلس البلدي، وأهم القرارات التي تخدم أهالي مدينة دبا الحصن، كما تم الاطلاع على آخر مستجدات المشاريع بالمدينة.

وأكد أحمد عبدالله بن يعروف النقبي، رئيس المجلس البلدي لمدينة دبا الحصن أهمية التعاون المشترك مع المؤسسات والدوائر الحكومية، وذلك بهدف تقديم أفضل الخدمات للمواطنين والمقيمين.