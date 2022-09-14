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زكي نسيبة: الإمارات تدعم المتقاعدين في القطاعات كافة

زكي نسيبة والحضور خلال فعاليات المنتدى (من المصدر)
15 سبتمبر 2022 02:17

أبوظبي (الاتحاد)

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أكد معالي زكي أنور نسيبة، المستشار الثقافي لصاحب السمو رئيس الدولة، الرئيس الأعلى لجامعة الإمارات العربية المتحدة، أن سياسة دولة الإمارات، وبفضل توجيهات قيادتنا الرشيدة، غيرت مفهوم التقاعد وحولته إلى عملٍ جاد على مستوى الدولة من خلال دعم المتقاعدين في القطاعات كافة، لكي يواصلوا مسارَهمْ المهنيَّ كلٌّ وفقَ رؤيتهِ واهتماماتهِ الشخصيةِ لتحقيقِ طموحاتهِ
جاء ذلك خلال فعاليات منتدى التقاعد، الذي أُقيم بالشراكة بين وزارة الداخلية وجامعة الإمارات، بحضور اللواء الركن خليفة حارب الخييلي وكيل وزارة الداخلية، وعدد من كبار المسؤولين والقيادات لدى الجهتين في الحرم الجامعي بمدينة العين، وبمشاركة عدد من الخبراء والمتحدثين اللذين استعرضوا تجارب ومقومات مرحلة التقاعد عبر أربعة محاور رئيسة.
وأضاف معاليه: «في دولة الإمارات، وفرت القيادة الرشيدة كل وسائل الرعاية والحياة الكريمة للمتقاعدين لكي تمكنهمْ من بدء حياة جديدة، تمنحهم الفرص للعمل الحرِ في التجارة والمشروعات الإنتاجية الخاصة بهم، لكي يواصل المتقاعد دوره في العطاء دون أن يتسلل الشعور إلى داخله بأنه لم يعد شخصاً فاعلاً في المجتمعِ».
كما أكد معاليه أن «التقاعد هو فرصة للإنسان لكي يسهم في العمل التطوعي كما أنه فرصة للتواصلِ الاجتماعي وميزة كبرى للسفر والتجوال والتعرف على حضارات وثقافات العالم، فهنالك حياة أُخرى تبدأ بعد التقاعد، حياة عنوانها إعادة اكتشاف الذات والبحث عن الفرص والأحلام المؤجلة لدى كل إنسان منا».
من جانبه، قدم اللواء المتقاعد سعيد الحنكي، مدير عام المالية والخدمات المساندة بوزارة الداخلية سابقاً، ورقة عمل مستقاة من نموذج منظومة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، التي تسعى إلى تقديم منهجية علمية مدروسة لكفاءات وقدرات القيادة المطلوبة للمرحلة القادمة من مسيرة النمو والازدهار التي تشير إلى أهمية بناء وجهات النظر العالمية وإدارتها، وفهم الديناميكيات والتعقيدات، والتأثير على مجتمع الأعمال المحلي والإقليمي والعالمي، بهدف الحفاظ على المكانة الاستراتيجية، وتعميق تلك الرؤية من خلال التركيز على محاور عدة، تعتمد الاستمرار في العملية التعليمية لتبلور المهارات واكتساب الخبرات.
كما تحدث المستشار الإعلامي ورائد الأعمال هزاع المنصوري، عن كيفية التقاعد بأمان، حيث تطرق لعدة نقاط منها، التحديات التي تواجه المتقاعدين، وتحديد الأهداف لما بعد التقاعد، وخطوات تأسيس مشاريعهم الخاصة.
فيما تحدث محمد أحمد صقر الحمادي، مدير إدارة عمليات المعاشات بالهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية، عن معايير التقاعد ومنظومة السياسات ومكافأة نهاية الخدمة المتعلقة بالتقاعد.
في نهاية الملتقى، تم تكريم المشاركين في التنظيم والمتحدثين من قبل معالي زكي نسيبة، الرئيس الأعلى للجامعة، واللواء الركن خليفة حارب الخييلي وكيل وزارة الداخلية.

زكي نسيبة
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