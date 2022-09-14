صقر غباش: الإمارات حريصة على تعزيز السلام والاستقرار

برازيليا (الاتحاد)

عقد معالي صقر غباش، رئيس المجلس الوطني الاتحادي، جلسة مباحثات مع معالي رودريغو باشيكو، رئيس مجلس الشيوخ البرازيلي في مقر البرلمان في البرازيل خلال زيارته الرسمية حالياً على رأس وفد برلماني من المجلس الوطني الاتحادي إلى جمهورية البرازيل تلبية لدعوة رئيس مجلس الشيوخ.

وتم خلال اللقاء الذي حضره صالح أحمد السويدي، سفير الدولة لدى جمهورية البرازيل الاتحادية، بحث سبل تعزيز علاقات التعاون في مختلف المجالات، من خلال تبادل الزيارات، وتعزيز التنسيق والتشاور حيال مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك، وتشكل أولوية لدى البلدين، لا سيما على صعيد تفعيل ودعم العلاقات الثنائية بين الجانبين، بما يجسد حرص وتطلعات قيادتي وشعبي البلدين الصديقين، ويعزز التنسيق بين المؤسسات البرلمانية خلال المشاركة في الفعاليات البرلمانية الدولية.

وأكد معالي صقر غباش، حرص المجلس الوطني الاتحادي على مواكبة توجهات الدولة ورؤيتها حيال مختلف القضايا، وفي مقدمتها تعزيز السلام والأمن والاستقرار لدى شعوب المنطقة والعالم، فضلاً عن تفعيل التواصل والتعاون مع مختلف البرلمانات والاتحادات والمنظمات البرلمانية العالمية، لأهمية دور البرلمانات في تمثيل شعوبها في ظل ما يشهده العالم من تطور على مختلف الصعد.

حضر اللقاء، وفد المجلس الوطني الاتحادي، أعضاء مجموعة لجنة الصداقة مع برلمانات دول أميركا اللاتينية، كل من الدكتور طارق حميد الطاير، رئيس المجموعة، وسعيد راشد العابدي، نائب رئيس المجموعة، ومريم ماجد بن ثنية، عضو المجموعة، أعضاء المجلس الوطني الاتحادي، وكل من الدكتور عمر عبد الرحمن النعيمي، الأمين العام للمجلس، وعفراء راشد البسطي، الأمين العام المساعد للاتصال البرلماني، وطارق أحمد المرزوقي، الأمين العام المساعد لقطاع شؤون الرئاسة. وأشار معالي صقر غباش إلى أن العلاقات الثنائية بين البلدين، والتي تأسست عام 1974، تمثل نموذجاً متميزاً للعلاقات الثنائية، لافتاً إلى حرص القيادتين الحكيمتين على تعميق العلاقات السياسية، وتعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري. كما قدم معاليه التهنئة للجانب البرازيلي بمناسبة العيد الوطني «7 سبتمبر» والاحتفال بمرور 200 عام على استقلال البرازيل، مع التمنيات بالتقدم والتطور والازدهار لجمهورية البرازيل، وشكر الجانب البرازيلي على حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة الذي لاقاه وفد المجلس الوطني الاتحادي منذ وصوله. وأكد أهمية لجنة الصداقة البرلمانية الإماراتية - البرازيلية، لما في ذلك من ارتقاء بالعمل البرلماني المشترك لآفاق أوسع، لكونها جسراً أو قناة لتطوير العلاقات بين البلدين.

كما تطرق معاليه إلى مذكرة التفاهم والتعاون التي وقعها المجلس الوطني الاتحادي مع برلمان أميركا اللاتينية والكاريبي في يونيو 2022، ومنح المجلس صفة عضو مراقب في برلمان أميركا اللاتينية والكاريبي، توثيقاً للتعاون البرلماني الدولي والإسهام في تعزيز الجهود المشتركة للتعاون الاقتصادي والاجتماعي والثقافي والسياسي بين دولة الإمارات العربية المتحدة ودول أميركا اللاتينية. وأشار إلى اتفاقية التعاون المشتركة بين المجلس الوطني الاتحادي ومجموعة دول أميركا اللاتينية «جرولاك» في الاتحاد البرلماني الدولي الموقعة في أكتوبر 2014 والتي تعتبر الاتفاقية الأولى التي توقعها دولة عربية مع مجموعة جرولاك، والتي من شأنها تعزيز التعاون في مختلف المجالات والتي تعتبر البرازيل عضواً رئيساً فيها. وأكد الجانبان أهمية الارتقاء بعلاقات التعاون في مختلف القطاعات والمجالات ذات الاهتمام المشترك، وأهمية التواصل والتنسيق البرلماني بين الجانبين، بما يسهم في إثراء العلاقات المتميزة بين البلدين والشعبين الصديقين، ما يعزز ويجسد عمق وخصوصية هذه العلاقات، وتعزيز الروابط المشتركة التي ترتكز على تلاقي الرؤى ووحدة المواقف والشراكة المتنامية في المجالات كافة، وبما يترجم توجهات قيادتي البلدين الحريصتين على تطوير العلاقات وتدعيمها في مختلف المجالات.

من جانبه، رحب معالي رودريغو باشيكو بمعالي صقر غباش والوفد البرلماني المرافق له، وأشاد بالتطور الذي شهدته دولة الإمارات في شتى المجالات،

وقال إنها تعتبر نموذجاً يحتذى به لدول العالم في التعايش والتسامح والسلام، مع الحفاظ على هويتها، ووصف العلاقات البرازيلية الإماراتية بأنها ناجحة وتتميز بالصداقة القوية وتبادل الاحترام. وأكد معاليه أهمية تطوير العلاقات البرلمانية والدبلوماسية بين البلدين، والعمل على توحيد المواقف والرؤى حيال القضايا الإقليمية والدولية في المحافل الدولية، مشيراً إلى أن الزيارة ستساهم في تعزيز التعاون البرلماني وتبادل والخبرات بما يصب في مصلحة البلدين والشعبين الصديقين. وفي ختام اللقاء، اصطحب معالي رئيس مجلس الشيوخ، معالي صقر غباش والوفد المرافق له في جولة في مبنى مجلس الشيوخ، وزيارة معرض الصور، ومتحف المقتنيات.