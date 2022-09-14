انطلاق المشاركة الأولى في المنطقة بين «الاتحاد» و«إسرائيل هيوم» ضمن «مبادرة جوجل للأخبار»

أبوظبي (الاتحاد)

فازت «الاتحاد» و«إسرائيل هيوم» في مسابقة «تحديات الابتكار» ضمن مبادرة جوجل للأخبار. ومن خلال المبادرة تبدأ صحيفتا «الاتحاد» الإماراتية و«إسرائيل هيوم» الإسرائيلية، التعاون المشترك بينهما عبر نشر مضامين بالعربية والعبرية لمتصفحي موقعي الصحيفتين، حيث يتم منح إمكانية التعليق على المحتوى المشترك باللغتين العربية والعبرية. ويأتي هذا المشروع نتيجة فوز الصحيفتين بمسابقة عالمية أطلقتها وتمول جزءاً من تكاليفها شركة «جوجل»، ويهدف لدعم وتطوير منتجات جديدة في الإنترنت تعنى بالأخبار والتقارير ومتابعة شؤون الساعة.

ويأتي الإعلان عن هذه الشراكة في أعقاب فوز الصحيفتين بمسابقة عالمية أطلقتها «جوجل» بهدف دعم وتطوير المنتجات والمبادرات الإعلامية المبتكرة في مجالات الأخبار والتقارير.

وكانت «جوجل» قد اختارت الصحيفتين لهذا المشروع إضافة إلى جانب 33 مشروعًا عالميًا، بعد فوزهما في مسابقة «تحديات الابتكار» التابعة للمبادرة، والتي استقطبت 425 مشروعًا من منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وتركيا في مجالات متنوعة.

وأكد حمد الكعبي، رئيس تحرير صحيفة الاتحاد: «إن هذا التعاون المهني، يتوج التميز الذي تسعى الاتحاد لتحقيقه من خلال المشاركة والفوز بالمبادرات الإعلامية المبتكرة، حيث يعتبر الفوز بمبادرة «جوجل» فرصة لتعزيز دور الصحيفة في نشر ثقافة التعايش والتواصل الإيجابي بين الشعوب، وفي الوقت نفسه ترسيخ دور «الاتحاد» في بث رسائل الأخوة الإنسانية وتحفيز التقارب بين المجتمعات، واستثمار زخم الاتفاقيات الإبراهيمية من خلال مبادرات إعلامية غير مسبوقة، انطلاقاً من إيمان «الاتحاد» بدور الصحافة في تقديم خطوات رائدة تنسجم مع سياسة دولة الإمارات وتواكب رؤيتها وتطلعاتها الدائمة في تعزيز السلام والحوار والتنمية في المنطقة والعالم.

وأضاف الكعبي: «تسلّط هذه الشراكة الضوء على المستوى الثقافي والاجتماعي والاقتصادي الذي تتميز به دولة الإمارات من خلال إنتاج المحتوى المتوافق مع أعلى معايير صناعة الإعلام، وبما ينسجم مع استراتيجية أبوظبي للإعلام، التي تركز على المحتوى الترفيهي والرقمي الذي يناسب أذواق الجمهور ويلبي احتياجاتهم وتطلعاتهم».

ويرى عومر لحمنوفيش رئيس تحرير «إسرائيل هيوم»: «إن التعاون المشترك بين الاتحاد وإسرائيل هيوم يشق الطريق لقلوب القراء في إسرائيل والإمارات العربية المتحدة. ونحن في الصحافة والإعلام نرى لدينا إمكانية أن نصبح جسرًا مهماً وحقيقيًا بين الشعوب والثقافات».

فرصة لتعزيز التعاون

أثناء اجتماع عن بعد بين الصحيفتين للإعلان عن انطلاق المشروع، وجّه رئيس تحرير «إسرائيل هيوم» الشكر لصحيفة «الاتحاد» ورئيس تحريرها على هذه الفرصة للتعاون، ووجّه الشكر لشركة «جوجل» على هذه الفرصة، وعلى التعاون من خلال هذا لمشروع. وأكد أنه بعد عامين على الاتفاقيات الإبراهيمية، يستمر التعاون الاقتصادي بين الإمارات وإسرائيل ويتسع لمجالات متنوعة، وهذه فرصة لتقريب وجهات النظر وتقريب القلوب والتعاون في مجال الإعلام والصحافة. وخلال الاجتماع أبدى حمد الكعبي، رئيس تحرير صحيفة الاتحاد، أمله في أن يكون المشروع بين «الاتحاد» و«إسرائيل هيوم»، ضمن مبادرة جوجل، علامة فارقة في التعاون بين الصحيفتين.



مواكبة الاتفاقيات الإبراهيمية

المشروع المشترك يأتي مواكباً لرؤى وطموحات الاتفاقات الإبراهيمية، بين إسرائيل ودولة الإمارات العربية المتحدة ودول عربية أخرى. والصحيفتان ومن خلال موقعيهما الرقميين، ستقومان بنشر الأخبار والتقارير ومقالات الرأي والمقالات التحليلية بشكل متبادل وبالتزامن باللغتين العربية والعبرية، حيث تستضيف كل من «الاتحاد» و«إسرائيل هيوم» المقالات باللغتين العربية والعبرية، إضافة إلى فتح المجال للمتابعين والقراء المتصفحين بكتابة التعقيبات وردود الفعل بالعربية والعبرية.



خبرة مع «جوجل»

صحيفة «إسرائيل هيوم» أكبر صحيفة يومية في إسرائيل تأسست في العام 2007 وموقعها على شبكة الإنترنت من أبرز مواقع الأخبار وأكثرها تأثيرًا على مجريات الأحداث، وكانت الصحيفة في السابق قد فازت بمسابقتين لمشروعين من قبل «جوجل» الأول يمنح القراء قسائم شرائية وقسائم تخفيض، والثاني أقيم في إطار تطوير منظومة ذكية وشخصية عبر إرسال معطيات ومعلومات للعاملين في الإدارة والتحرير بالصحيفة عبر تطبيق الواتس آب.