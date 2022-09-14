سفير الإمارات لدى بلجيكا يشارك في الاحتفال بالذكرى الثانية للاتفاقيات الإبراهيمية

بروكسل (وام)

شارك محمد السهلاوي، سفير الدولة لدى مملكة بلجيكا والاتحاد الأوروبي ودوقية لوكسمبورغ الكبرى، في الحفل الذي أقيم في مجلس النواب البلجيكي بمناسبة الذكرى السنوية الثانية لتوقيع الاتفاقيات الإبراهيمية للسلام، بحضور سفراء مملكة البحرين والمملكة المغربية والولايات المتحدة الأميركية لدى مملكة بلجيكا.

وقال السهلاوي: «في 15 سبتمبر 2020، وقعت دولة الإمارات الاتفاق الإبراهيمي للسلام مع دولة إسرائيل في البيت الأبيض، والذي يعد خطوة شجاعة ومهمة نحو تحقيق السلام في الشرق الأوسط، وتعزيز الاستقرار والأمن لشعوب المنطقة».

وأضاف: «تساهم الاتفاقيات الإبراهيمية للسلام في تعزيز فرص نمو جديدة لشباب المنطقة، مما يساهم بدوره في الجهود العالمية لتعزيز السلام والأمن والازدهار في الشرق الأوسط وخارجه».

من جهته، أكد محمد عامر سفير المملكة المغربية أن العلاقات بين المغرب وإسرائيل تنمو بسرعة كبيرة في العديد من القطاعات، وأن المغرب يواصل بذل الجهود لدفع عجلة السلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين على أساس حل الدولتين.

من جانبه، أوضح عبدالله بن فيصل الدوسري سفير مملكة البحرين أن المنطقة بحاجة إلى نهج جديد للوصول إلى الازدهار، مشيراً إلى أن الاتفاقيات الإبراهيمية للسلام تعزز التعايش والسلام.

بدوره، قال مايكل أدلر سفير الولايات المتحدة الأميركية: «لا تزال الولايات المتحدة ملتزمة بتعزيز السلام في الشرق الأوسط»، معرباً عن أمله في أن تنضم العديد من الدول إلى الاتفاقيات الإبراهيمية للسلام. من جهتها، قالت هداسا أيزنستارك نائبة رئيس بعثة دولة إسرائيل لدى مملكة بلجيكا: «إن السلام يحقق الكثير من المصالح المشتركة.. وقد تم توقيع العديد من الاتفاقات بشأن التعاون الاقتصادي والعلمي بين دول الاتفاقيات الإبراهيمية للسلام وإسرائيل، وإطلاق رحلات جوية مباشرة، وتعزيز القطاع السياحي، وارتفاع التجارة المتبادلة، ما يعكس الإمكانات الاقتصادية الهائلة التي حققتها هذه الاتفاقيات».