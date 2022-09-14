الخميس 15 سبتمبر 2022 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الإمارات

برنامج الشيخة فاطمة للتميز والذكاء المجتمعي يحصل على «الآيزو 9001»

برنامج الشيخة فاطمة للتميز والذكاء المجتمعي يحصل على «الآيزو 9001»
15 سبتمبر 2022 02:18

أبوظبي (الاتحاد)

حصل برنامج سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك للتميز والذكاء المجتمعي على شهادة «الآيزو 9001 iso» التي تمنحها المنظمة الدولية للمعايير، نظراً لما يحققه البرنامج من معايير الجودة والنزاهة والشفافية لبناء مجتمع متميز مستدام، وصنع الفرق في المجتمع المحلي والعالمي عبر إبراز المتميزين والمبتكرين من الأفراد والمؤسسات والاعتراف بإنجازاتهم وإسهاماتهم وتقديرهم ودعمهم لما فيه رفعة وسعادة وتقدم أوطانهم وتعزيز انتمائهم وولائهم لمجتمعاتهم.
وأعربت مريم محمد الرميثي مدير عام مؤسسة التنمية الأسرية عضو اللجنة العليا لبرنامج سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك للتميز والذكاء المجتمعي، عن سعادتها لحصول البرنامج على هذه الشهادة، مشيرة إلى أن البرنامج يحتكم إلى منظومة من القيم المشتركة التي ستبقى المرجع الأول والأساسي فيه، والمتمثلة في النزاهة والريادة والابتكار والتلاحم المجتمعي والمسؤولية التي تعزّز مفاهيم الولاء والمشاركة في الأنشطة المجتمعية والعمل الإنساني.

أخبار ذات صلة
انطلاق المشاركة الأولى في المنطقة بين «الاتحاد» و«إسرائيل هيوم» ضمن «مبادرة جوجل للأخبار»
الإمارات تجدد التزامها بدعم جهود الحل السياسي في سوريا

وأكدت، أن هذا الإنجاز يأتي نتيجة للعمل الدؤوب والجهود المخلصة التي يبذلها فريق عمل البرنامج، تنفيذاً لتوجيهات سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية «أم الإمارات»، ومتابعة سمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان رئيس ديوان ولي عهد أبوظبي رئيس اللجنة العليا للبرنامج، للنهوض بالمجتمع عن طريق إعادة صياغة المفاهيم والممارسات للعديد من الأفراد والأسر والمؤسسات التي تقدم أو تدعم المشاريع الأسرية والمجتمعية بنظرة استشرافية بعيدة المدى لتعزيز مسيرة التنمية وتحقيق أهداف البرنامج.
وأوضحت الرميثي أن هذه الشهادة التي تم منحها من قِبل المنظمة الدولية للمعايير «آيزو» تُعد إضافة جديدة إلى سجل البرنامج، مما يعكس حجم الجهود المبذولة للارتقاء بمجالات البرنامج المتمثلة في التميز الفردي والعمل الجماعي والجهات الداعمة، والمضي قدماً نحو تحقيق التطلعات والأهداف على المستوى المحلي والعالمي، بالإضافة إلى ابتكار الحلول المتكاملة ومتابعة الأداء العام والخطط التطويرية لتحقيق أهدافه، من أجل بناء شراكات فاعلة تدعم الابتكار المجتمعي في العالم، لبناء منظومة اجتماعية مترابطة تسهم في تعزيز السعادة المجتمعية، وغرس قيمة المسؤولية المجتمعية في نفوس الأفراد والأسر من أجل مستقبل أفضل لمجتمعاتهم.

وأشارت عوشة السويدي، مطور رئيسي أول جوائز مؤسسية في مؤسسة التنمية الأسرية، مديرة برنامج سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك للتميز والذكاء المجتمعي، إلى أن البرنامج بات علامة إنسانية لاستثمار الطاقات وفتح آفاق البذل والابتكار بما يساهم في إنشاء بيئة مجتمعية تنافسية تهدف إلى الارتقاء بأسلوب الحياة في المجتمعات، وتحقيق المبادرات الوطنية الرائدة والداعمة لنهضة المجتمع، والذي ينبثق عن رؤية تأخذ بعين الاعتبار كافة شرائح المجتمع وتدفعهم للمشاركة المجتمعية من خلال الاستثمار بمواهبهم وأفكارهم ورفع الوعي بأهمية تحقيق نتاجات إنسانية وتنموية وثقافية وفكرية متعدّدة الأوجه تسهم في الحراك المجتمعي وتخدم كافة قطاعاته.

برنامج الشيخة فاطمة للتميز والذكاء المجتمعي
الإمارات
الشيخة فاطمة
الآيزو
شهادة الآيزو
المنظمة الدولية للمعايير آيزو
آخر الأخبار
«السيدة العجوز».. أيام الحداد في «الأبطال»!
الرياضي
«السيدة العجوز».. أيام الحداد في «الأبطال»!
اليوم 10:30
"مياس" اللبنانية تبهر العالم بعروض استثنائية وتحصد لقب أهم المواهب
دنيا
"مياس" اللبنانية تبهر العالم بعروض استثنائية وتحصد لقب أهم المواهب
اليوم 10:22
محمد بن زايد
الإمارات
رئيس الدولة ونائبه يهنئان رئيس غواتيمالا بذكرى استقلال بلاده
اليوم 10:15
في وستمنستر.. الآلاف يشهدون التاريخ ويمرون أمام نعش الملكة
عربي ودولي
في وستمنستر.. الآلاف يشهدون التاريخ ويمرون أمام نعش الملكة
اليوم 10:09
رئيس الدولة ونائبه
الإمارات
رئيس الدولة ونائبه يهنئان رئيس السلفادور بذكرى استقلال بلاده
اليوم 10:07
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©