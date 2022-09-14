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«زايد العليا» تطلق مبادرة «يداً بيد»

«زايد العليا» تطلق مبادرة «يداً بيد»
15 سبتمبر 2022 02:16

أبو ظبي (وام)

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قدمت مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم كمية من التمور المنتجة بأيدي أصحاب الهمم في مبادرة«يداً بيد» بالتعاون مع هيئة الهلال الأحمر الإماراتي كجزء من مساهمة المؤسسة للمشاركة في مبادرة «نحن معكم»التي أطلقتها الهيئة. ونظمت مؤسسة زايد العليا يوماً للعمل التطوعي بمقر مركز زايد الزراعي التابع لإدارة التأهيل الزراعي والمهني بالمؤسسة، حيث تعاون أصحاب الهمم من جميع المراكز في تجميع وفرز وتجهيز وتعبئة التمور لدعم وإنجاح المبادرة التطوعية التي تهدف إلى تحفيز الجانب الإنساني لديهم. 
وأكدت المؤسسة أن المبادرة التطوعية تهدف إلى تفعيل دور الشباب وإبرازهم كقوة للمجتمع وكواجب وطني إنساني والمشاركة في مثل هذه المبادرات الاجتماعية. وأشادت هيئة الهلال الأحمر الإماراتي، بجهود مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم في المجالات الإنسانية، من خلال دعمها لمبادرة «نحن معكم» التي تم إطلاقها لمساندة المتأثرين من السيول والفيضانات في باكستان، وأكدت على دور أصحاب الهمم في تعزيز هذه المبادرة من خلال مشاركتهم في فعالياتها، وأشارت إلى أهمية التعاون والتنسيق القائم بين الجانبين في مختلف المجالات الإنسانية، وقالت إنها تتطلع للمزيد من الشراكة الإنسانية مع المؤسسة في هذا الصدد.

مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم
الإمارات
أصحاب الهمم
الهلال الأحمر الإماراتي
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