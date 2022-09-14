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«تنمية المجتمع» تستقبل 139 طلب تسجيل لكبار المواطنين في الوحدة المتنقلة

«تنمية المجتمع» تستقبل 139 طلب تسجيل لكبار المواطنين في الوحدة المتنقلة
15 سبتمبر 2022 02:16

آمنة الكتبي (دبي)

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بلغ عدد طلبات تسجيل كبار المواطنين في الوحدة المتنقلة، إحدى مبادرات وزارة تنمية المجتمع، 139 طلباً. والوحدة المتنقلة مجهّزة فنياً بفريق عمل متخصص مكون من اختصاصية اجتماعية وطبيبة واختصاصية علاج طبيعي وممرضة ومساعدة، يقومون بزيارات منزلية لكبار المواطنين لتقديم الخدمات التي يحتاجون إليها، كالخدمات الصحية الأولية والعلاج الطبيعي والخدمات الاجتماعية والتوعوية والتثقيفية، وتعريف أفراد الأسرة بطرق العناية والتعامل مع كبار المواطنين.
تولي وزارة تنمية المجتمع، كبار المواطنين أهمية كبيرة وتخصهم بحزمة من المبادرات والبرامج واتفاقيات الشراكة والتعاون الرامية إلى توفير مختلف أوجه الرعاية والتنمية الاجتماعية، لتلبي احتياجاتهم ومتطلباتهم، وذلك تماشياً مع الخطة الاستراتيجية للحكومة الاتحادية، وتسهم الوحدة المتنقلة في تشجيع الأسرة على رعاية الكبير والتمسك بوجوده في منزله، كما تقدم خدمات التوعية والإرشاد والتدريب العملي للأسر على كيفية العناية بكبار المواطنين، وتمكين الأسرة من خلال تقديم أفضل سبل الرعاية والعناية بكبار المواطنين، ودمج كبار المواطنين في المجتمع من خلال مشاركتهم في أنشطة وبرامج المركز.
وأشارت «تنمية المجتمع» إلى أن السياسة الوطنية لكبار المواطنين التي أطلقتها الوزارة تأتي ترجمة لتوجيهات القيادة الرشيدة، في إطار الالتزام بتحقيق أهداف مئوية دولة الإمارات 2071 والمرتكزة على سبعة محاور أساسية، هي: الرعاية الصحية، والتواصل المجتمعي والحياة النشطة، واستثمار الطاقات والمشاركة المدنية، والبنية التحتية والنقل، والاستقرار المالي، الأمن والسلامة، وجودة الحياة المستقبلية الرامية في مجملها إلى الارتقاء بالخدمات المقدمة لكبار المواطنين.
ويمكن التقدم بطلب الاستفادة من خدمات الوحدة المتنقلة عبر الموقع الإلكتروني للوزارة WWW.MOCD.GOV.AE، أو عبر الاتصال بمركز سعادة كبار المواطنين بإمارة عجمان التابع للوزارة عبر رقم الهاتف 067402271، وتهدف الوحدة إلى تطوير أساليب رعاية كبار المواطنين، وتقديم مختلف الخدمات الاجتماعية والمعنوية والصحية التي يحتاج إليها الفرد من كبار المواطنين في منزله وبين أسرته، إضافة إلى تدريب أسرة الفرد من كبار المواطنين ومساعدتها على رعايته في منزله بطريقة صحية وسليمة، وتوفير الأجهزة المختلفة التي يحتاج إليها كبار المواطنين لتسهيل حركة الشخص وإقامته في منزله، وتخفيف أعباء رعاية كبار المواطنين عن الأسرة.

الإمارات
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الوحدة المتنقلة
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