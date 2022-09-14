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«الإمارات لمتلازمة داون» تفوز بجائزة كتب للسلام

«الإمارات لمتلازمة داون» تفوز بجائزة كتب للسلام
15 سبتمبر 2022 02:15

دبي (الاتحاد)

فازت جمعية الإمارات لمتلازمة داون بجائزة من «مؤسسة كتب للسلام» في دورتها السادسة والموجهة للطفولة ضمن 27 شخصية ومؤسسة شملت الخليج وكافة دول العالم، وذلك ضمن فعاليات المؤتمر العالمي للريادة والابتكار والتميز السابع، وبمشاركة الهيئة العالمية لتبادل المعرفة والهيئة الدولية للتسامح.
وجاء فوز الجمعية بهذه الجائزة لدورها الرائد في مجال الطفولة ورسالتها في ترسيخ قيم التسامح والسلام والتنوع والثقافة والرياضة والفن وتقديمها خدمات جليلة للأطفال من ذوي متلازمة داون من كافة الجنسيات.

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وتسلمت الجائزة الدكتورة منال جعرور رئيس مجلس الإدارة، وأعربت عن امتنانها وسعادتها وشكرها للقائمين على المؤتمر، وعلى رأسهم الدكتور عبد الحميد الرميثي أمين عام مؤتمر الريادة والابتكار والتميز، والدكتورة نجاة مكي الفنانة التشكيلية الإماراتية لاختيار الجمعية وتقدير دورها في تقديم الخدمات لكافة الجنسيات من أجل رفاه وحياة أفضل لذوي متلازمة داون.

الإمارات
جمعية الإمارات لمتلازمة داون
متلازمة داون
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