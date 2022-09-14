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الإمارات

معرض «آراب هيلث» يناير المقبل

دورة سابقة للمعرض (من المصدر)
15 سبتمبر 2022 02:15

دبي (الاتحاد)

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أكد معرض آراب هيلث مكانته كمركز عالمي لتجارة الرعاية الصحية، وأعاد تأكيد دعمه للشركات العالمية والحكومات من خلال إبرام ما قيمته 2.8 مليار درهم من الصفقات والعقود ذات الصلة بصناعة الرعاية الصحية خلال نسخة 2022 من الحدث الذي تم انعقاده في شهر يناير بدبي.
ويلعب المعرض دوراً أساسياً في دعم مبادرات حكومة الإمارات مثل مبادرة «اصنع في الإمارات»، والتي تهدف إلى تطوير القطاع الصناعي في دولة الإمارات، وتعزيز دوره في الاقتصاد الوطني من خلال التركيز على 11 قطاعاً رئيساً، بما في ذلك الدواء والتكنولوجيا الطبية.

آراب هيلث
دبي
الإمارات
الرعاية الصحية
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