معرض «آراب هيلث» يناير المقبل

دبي (الاتحاد)

أكد معرض آراب هيلث مكانته كمركز عالمي لتجارة الرعاية الصحية، وأعاد تأكيد دعمه للشركات العالمية والحكومات من خلال إبرام ما قيمته 2.8 مليار درهم من الصفقات والعقود ذات الصلة بصناعة الرعاية الصحية خلال نسخة 2022 من الحدث الذي تم انعقاده في شهر يناير بدبي.

ويلعب المعرض دوراً أساسياً في دعم مبادرات حكومة الإمارات مثل مبادرة «اصنع في الإمارات»، والتي تهدف إلى تطوير القطاع الصناعي في دولة الإمارات، وتعزيز دوره في الاقتصاد الوطني من خلال التركيز على 11 قطاعاً رئيساً، بما في ذلك الدواء والتكنولوجيا الطبية.