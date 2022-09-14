هطول أمطار على مناطق متفرقة بالدولة

إبراهيم سليم (أبوظبي)

هطلت أمطار متفاوتة الشدة على بعض المناطق في الدولة، خاصة بمدينة العين، حيث تهيأت فرصة تكون سحب ركامية على بعض المناطق الشرقية، صاحبها سقوط أمطار ورياح نشطة السرعة تصل إلى 40 كم/س مثيرة للغبار، وطقس رطب على بعض المناطق الساحلية، خاصة شمالاً مع احتمال تشكل ضباب أو ضباب خفيف صباحاً - صحو بوجه عام - وظهور السحب شرقاً ركامية بعد الظهر، ورياح جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة ونشطة أحياناً مثيرة للغبار، والبحر خفيف الموج في الخليج العربي وفي بحر عُمان.

وتظل الفرصة خلال شهر سبتمبر مهيأة لتكوّن السحب الركامية المصحوبة بسقوط الأمطار، خاصة على المنطقة الشرقية، وقد يمتد تأثيرها إلى بعض المناطق الداخلية من الدولة، وتسود الرياح الجنوبية الشرقية مع نهاية الليل وأوقات الصباح، تتحول إلى شمالية غربية فترة الظهيرة والمساء بتأثير دورة نسيم البر/البحر. وتبدأ معه درجات الحرارة في الانخفاض، خاصة أثناء الليل وخلال النصف الثاني منه، حسب تقرير السمات المناخية للمركز الوطني للأرصاد، حيث يبدأ فصل الخريف فلكياً في الثالث والعشرين من هذا الشهر بتعامد الشمس على خط الاستواء، ثم بعد ذلك تتجه ظاهرياً جنوباً نحو مدار الجدي، ويضعف ويتراجع تأثير المنخفض الهند الموسمي تدريجياً، مع استمرار تأثر الدولة بامتداد منخفضات حرارية من وسط الجزيرة العربية، تصاحبها رياح نشطة نسبياً مثيرة للغبار قد تؤدي إلى تدني مدى الرؤية الأفقية أحياناً،

كما تزداد نسبة الرطوبة في الهواء قليلاً خلال هذا الشهر مقارنة بشهر أغسطس، خاصة مع النصف الثاني منه، ويبلغ متوسط الرطوبة النسبية 49%، ونتيجة لذلك تزداد فرص تكون الضباب/ الضباب الخفيف على مناطق متفرقة من الدولة. وتوقع المركز أن يكون الطقس اليوم رطباً على بعض المناطق الساحلية، خاصة شمالاً، مع احتمال تشكل ضباب خفيف صباحاً - صحو بوجه عام وغائم جزئي شرقاً.

والرياح جنوبية شرقية تتحول إلى شمالية شرقية وشمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة ونشطة أحياناً مثيرة للغبار نهاراً، وسرعتها من 10 إلى 25 تصل إلى 35 كم/س، البحر خفيف الموج في الخليج العربي وفي بحر عُمان.

وتشير التوقعات إلى أن طقس الغد سيكون رطباً على بعض المناطق الساحلية، مع احتمال تشكل ضباب خفيف صباحاً ومغبر أحياناً مع انخفاض تدريجي في درجات الحرارة يكون ملحوظاً على السواحل، والرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط تدريجياً، خاصة على البحر، وتكون قوية أحياناً مثيرة للغبار وسرعتها من 15 إلى 30 تصل إلى 45 كم/س، والبحر متوسط الموج يصبح مضطرباً في الخليج العربي، وخفيف إلى متوسط الموج في بحر عُمان.