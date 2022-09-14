12 حديقة جديدة في رأس الخيمة خلال 3 سنوات

مريم بوخطامين (رأس الخيمة)

أكد المهندس خالد فضل العلي مدير عام دائرة الخدمات العامة برأس الخيمة، حرص الدائرة ممثلة بمؤسسة الزراعة التجميلية وسعيها الدائم إلى توفير بنية تحتية عصرية، لتنمية مستدامة وحياة راقية من خلال تعزيز وتطوير منظومة الزراعة التجميلية وتوسيع المساحات الخضراء، حيث تضع المؤسسة ضمن خططها زيادة المسطحات الخضراء، وذلك من أجل مضاعفة حجم الرقعة الزراعية في الإمارة، ودعم مقومات الحفاظ على البيئة ورفع المعايير العصرية في تجميل الإمارة لجذب السياحة، تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة، ورؤية وأهداف المؤسسة.

وأوضح العلي لـ «الاتحاد» بأن الدائرة تستعد هذا العام ضمن الخطط والبرامج المخصصة للحدائق والمتنزهات إلى افتتاح حديقة جديدة في إحدى المناطق السكنية في الإمارة، وذلك ضمن خطة الدائرة الخاصة بإنشاء عدد 12 حديقة برأس الخيمة بالأحياء السكنية خلال السنوات الثلاث القادمة بواقع 3-4 حدائق بحسب حاجة كل منطقة وحي، والتي ترسمها خلال الفترة القادمة وضمن استراتيجية تطوير البنية التحتية التي تجسد الرؤية الحكيمة لصاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة، لتلبية احتياجات أفراد المجتمع، وتحسين جودة حياتهم وفقاً لأعلى المعايير العالمية، مؤكداً سعي الدائرة إلى تقديم أفضل الخدمات من خلال تطوير وتحديث خططها الاستراتيجية وفق أفضل الممارسات العالمية.

وبينت الدائرة ممثلة بمؤسساتها الأربع «الزراعة التجميلية»، و«الصرف الصحي»، و«إدارة المخلفات»، إضافة إلى «الأشغال»، أنها تعمل بكل طاقاتها والبرامج المستقلة لضمان تقديم الخدمات للعملاء بجودة وتميز، من أجل تحقيق الدور الفعال والمميز لدعم الخطط التنموية والاقتصادية والاجتماعية، مؤكدين أنهم يتطلعون إلى أن تصبح «دائرة الخدمات العامة» دائماً دائرة عالية الأداء تضع العملاء في مقدمة أولوياتها، وتتطور وتستفيد من تجاربها.