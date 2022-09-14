الخميس 15 سبتمبر 2022 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الإمارات

12 حديقة جديدة في رأس الخيمة خلال 3 سنوات

جانب من خدمات مؤسسة الزراعة التجميلية (الاتحاد)
15 سبتمبر 2022 02:16

مريم بوخطامين (رأس الخيمة) 

أكد المهندس خالد فضل العلي مدير عام دائرة الخدمات العامة برأس الخيمة، حرص الدائرة ممثلة بمؤسسة الزراعة التجميلية وسعيها الدائم إلى توفير بنية تحتية عصرية، لتنمية مستدامة وحياة راقية من خلال تعزيز وتطوير منظومة الزراعة التجميلية وتوسيع المساحات الخضراء، حيث تضع المؤسسة ضمن خططها زيادة المسطحات الخضراء، وذلك من أجل مضاعفة حجم الرقعة الزراعية في الإمارة، ودعم مقومات الحفاظ على البيئة ورفع المعايير العصرية في تجميل الإمارة لجذب السياحة، تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة، ورؤية وأهداف المؤسسة.

أخبار ذات صلة
انطلاق المشاركة الأولى في المنطقة بين «الاتحاد» و«إسرائيل هيوم» ضمن «مبادرة جوجل للأخبار»
الإمارات تجدد التزامها بدعم جهود الحل السياسي في سوريا

وأوضح العلي لـ «الاتحاد» بأن الدائرة تستعد هذا العام ضمن الخطط والبرامج المخصصة للحدائق والمتنزهات إلى افتتاح حديقة جديدة في إحدى المناطق السكنية في الإمارة، وذلك ضمن خطة الدائرة الخاصة بإنشاء عدد 12 حديقة برأس الخيمة بالأحياء السكنية خلال السنوات الثلاث القادمة بواقع 3-4 حدائق بحسب حاجة كل منطقة وحي، والتي ترسمها خلال الفترة القادمة وضمن استراتيجية تطوير البنية التحتية التي تجسد الرؤية الحكيمة لصاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة، لتلبية احتياجات أفراد المجتمع، وتحسين جودة حياتهم وفقاً لأعلى المعايير العالمية، مؤكداً سعي الدائرة إلى تقديم أفضل الخدمات من خلال تطوير وتحديث خططها الاستراتيجية وفق أفضل الممارسات العالمية.
وبينت الدائرة ممثلة بمؤسساتها الأربع «الزراعة التجميلية»، و«الصرف الصحي»، و«إدارة المخلفات»، إضافة إلى «الأشغال»، أنها تعمل بكل طاقاتها والبرامج المستقلة لضمان تقديم الخدمات للعملاء بجودة وتميز، من أجل تحقيق الدور الفعال والمميز لدعم الخطط التنموية والاقتصادية والاجتماعية، مؤكدين أنهم يتطلعون إلى أن تصبح «دائرة الخدمات العامة» دائماً دائرة عالية الأداء تضع العملاء في مقدمة أولوياتها، وتتطور وتستفيد من تجاربها.

دائرة الخدمات العامة
الإمارات
رأس الخيمة
الزراعة التجميلية
آخر الأخبار
"مياس" اللبنانية تبهر العالم بعروض استثنائية وتحصد لقب أهم المواهب
دنيا
"مياس" اللبنانية تبهر العالم بعروض استثنائية وتحصد لقب أهم المواهب
اليوم 10:22
محمد بن زايد
الإمارات
رئيس الدولة ونائبه يهنئان رئيس غواتيمالا بذكرى استقلال بلاده
اليوم 10:15
في وستمنستر.. الآلاف يشهدون التاريخ ويمرون أمام نعش الملكة
عربي ودولي
في وستمنستر.. الآلاف يشهدون التاريخ ويمرون أمام نعش الملكة
اليوم 10:09
رئيس الدولة ونائبه
الإمارات
رئيس الدولة ونائبه يهنئان رئيس السلفادور بذكرى استقلال بلاده
اليوم 10:07
مقتل 8 عسكريين وإصابة 12 آخرين في هجوم ببوركينا فاسو
عربي ودولي
مقتل 8 عسكريين وإصابة 12 آخرين في هجوم ببوركينا فاسو
اليوم 10:04
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©