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«قضاء أبوظبي» تشارك في الاحتفال بـ «يوم الأسرة الخليجية»

دائرة القضاء في أبوظبي
15 سبتمبر 2022 02:15

أبوظبي (وام)

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شاركت دائرة القضاء في أبوظبي في الاحتفال بيوم الأسرة الخليجية الذي يوافق 14 سبتمبر ويحمل شعار «الأسرة الخليجية المترابطة.. لغدٍ مستدام»، وذلك من خلال عدد من الفعاليات المتنوعة التي تعكس أهمية هذه المناسبة في عامها الأول، والهادفة إلى ترسيخ دعائم النهوض بالأسرة الخليجية على الصعد كافة. 
وتضمنت الفعاليات معرضاً لصحة الأسرة الخليجية يقدم استشارات وفحوصاً طبية لموظفي الدائرة وأسرهم، إضافة إلى تنظيم أنشطة ترفيهية لأبناء وأسر الموظفين، فضلاً عن إتاحة الحضور الافتراضي لمنتدى الأسرة المنعقد بعاصمة المملكة العربية السعودية الرياض، والذي يناقش الفرص والتحديات المستقبلية للأسرة الخليجية.
وأكد المستشار يوسف سعيد العبري، وكيل دائرة القضاء في أبوظبي، أن مشاركة الدائرة في الاحتفال بهذه المناسبة التي تركز على دور وأهمية الأسرة في المجتمع الخليجي، تأتي تماشياً مع توجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير ديوان الرئاسة، رئيس دائرة القضاء، بأهمية توفير بيئة داعمة للأسرة وتعزيز التماسك الأسري في المجتمع، ما يسهم في إعداد أجيال مستقبلية قادرة على النهوض بمجتمعاتها، ومواجهة المتغيرات الاجتماعية والاقتصادية المتسارعة.
وأشار العبري إلى الاهتمام الذي توليه دولة الإمارات لكل ما من شأنه الحفاظ على استقرار الأسرة، وتوفير الإمكانات الداعمة لتماسكها، ودفع الجهود المبذولة لتعزيز مكانة الأسرة ودورها في المجتمع والنهوض بها، والمحافظة عليها قوية متماسكة ترعى أبناءها، وتلتزم بالقيم الدينية والأخلاقية والمثل العليا.

قضاء أبوظبي
أبوظبي
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دائرة قضاء أبوظبي
دائرة القضاء
دائرة القضاء في أبوظبي
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