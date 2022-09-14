«أكويلا» تطلق شراكة مع «دبي العطاء»

دبي (الاتحاد)

أطلقت مدرسة أكويلا، التابعة لشراكة المدارس الدولية (ISP)، شراكة مع مؤسسة دبي العطاء، جزء من مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية، لدعم مبادرة «تبنّي مدرسة» التي تقدم للمانحين الفرصة لتبني مدرسة في مجتمعات نائية حول العالم، حيث المدارس غير متوافرة أو في حالة سيئة.

وسيوجه دعم مدرسة أكويلا لبرنامج «تبني مدرسة» إلى تعزيز الحصول على التعليم الأساسي السليم في المناطق المحرومة في نيبال من خلال بناء مدارس للتعليم الأساسي تتسم ببيئة آمنة وصحية، كما يسعى البرنامج إلى محو الأمية لدى البالغين، من خلال توفير تدريب للمساعدين المحليين لتعليم النساء مبادئ أساسيات القراءة والكتابة.

ستقوم مدرسة أكويلا بجمع تبرعات بقيمة 170.000 درهم إماراتي من خلال مبادرات مختلفة على مدار هذا العام. وسيتم تخصيص التبرعات لبناء وتأثيث مدرسة أساسية في أقصى غرب نيبال، وسيستفيد من البرنامج بشكل مباشر نحو 90 طفلاً و3 معلمين، وقرابة 40 امرأة تشاركن في برنامج محو أمية لدى البالغين.

سيشارك طلاب مدرسة أكويلا في مجموعة من الأنشطة لجمع التبرعات لدعم البرنامج، بما في ذلك «رعاية ليوم واحد» على مستوى المدرسة.