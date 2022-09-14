«التنمية الأسرية بالشارقة» تنظم «خليجنا أسرة»

الشارقة (الاتحاد)

نظمت إدارة التنمية الأسرية وفروعها، إحدى مؤسسات المجلس الأعلى لشؤون الأسرة، أمس بالشارقة، جلسة افتراضية عنوانها «خليجنا أسرة»، برعاية قرينة صاحب السمو حاكم الشارقة، سمو الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي، رئيسة المجلس الأعلى لشؤون الأسرة بالشارقة، قدمتها الإعلامية ليلى البلوشي، مدير إدارة الاتصال المؤسسي بالإدارة، وتحدث فيها الدكتور إسماعيل البريمي، رئيس قسم التوعية الدينية بدائرة الشؤون الإسلامية بالشارقة، وذلك بمناسبة يوم الأسرة الخليجية الذي أطلقه المكتب التنفيذي لمجلس وزراء العمل ومجلس وزراء الشؤون الاجتماعية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والذي تقرر اعتماده يوم 14 سبتمبر من كل عام، وشعار تلك الدورة «أسرة مترابطة لغد مستدام».

وناقشت الجلسة محاور عدة أهمها: قيم الأسرة في دول الخليج وأثرها في إعداد جيل يواكب التغير، فيما اهتم المحور الأخير من الجلسة بأفضل الممارسات والسياسات لدعم الطفولة في دول الخليج والترابط الأسري.