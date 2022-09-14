مدير بلدية رأس الخيمة لـ«الاتحاد»: ترقيم 4 قطاعات لمشروع «العنونة»

هدى الطنيجي (رأس الخيمة)

كشف منذر الزعابي مدير عام دائرة بلدية رأس الخيمة، أن إطلاق أعمال تركيب لوحات ترقيم المباني لنظام العنونة لإمارة رأس الخيمة ضمن مشروع العنونة والإرشاد المكاني، تمكن حتى الآن من ترقيم 4 قطاعات ضمن 9 قطاعات موزعة على مستوى الإمارة.

وذكر أن هذا المشروع الجديد الذي بدأ بتركيب لوحات ترقيم المباني خلال شهر يونيو الماضي بدءاً من القطاع رقم 4 والذي تم الانتهاء التام من هذا القطاع، تمكن حتى الآن الانتهاء كذلك من ترقيم المباني في القطاع رقم 2 رقم 5 والقطاع رقم 6.

وقال منذر الزعابي لـ«الاتحاد»: «إن القطاع رقم 4 تضمن ترقيم كل من المناطق التالية، مدينة خليفة بن زايد، مدينة صقر بن محمد، الظيت، الخران، العرقوب، الفلية، عوافي، القرم، خزام، القصيدات والندية».

وذكر أن القطاع رقم 2 ضم المناطق التالية: الجويس والقصيدات، سيح القصيدات، العريبي، سيح العريبي، الحديبة، سيح الحديبة، الغب سيح الغب، شمل، وادي حقيل، غيلان، وادي شحة، وادي البيح، الفرية، البريرات، وادي ملحة الغافية، الصالحية والحيل. وأضاف: القطاع رقم 5 الذي ضم 3786 لوحة، تم خلاله ترقيم المباني في كل من منطقة الحمرانية والحيل، الخريجة، الدقداقة، الشاغي، الفحلين، المقورة، أم سديرة، بطين السمر، بني زيد، خت، خت القليعة، سهيلة، سيح البير، سيح الحرف، صلة الحامض، ومنطقة سوان.

وذكر أن القطاع رقم 6 والذي ضم المناطق التالية، الجزيرة الحمراء والرفاعة وعرقوب المزاحمي وند السلي، وذلك بعدد 3496 لوحة أرقام، حيث جارٍ تركيب لوحات باقي القطاعات المعتمدة ضمن المشروع في مناطق الإمارة حسب الجدول الزمني المخطط.

وأكد منذر الزعابي، أن هذا المشروع يتضمن نظاماً مبسطاً وسهلاً يمكن المستخدمين له من الوصول إلى مختلف المواقع والوجهات في إمارة رأس الخيمة، من خلال الاستدلال بأرقام المباني التي تم تركيبها في القطاعات المختلفة والتي يبلغ عددها 66000 لوحة أرقام.

وأشار مدير عام دائرة بلدية رأس الخيمة إلى أن المشروع القائم يشهد استكمال الفريق لمجريات ترقيم القطاعات الأخرى، وهي القطاع رقم 1 ورقم 3 والقطاع 7 والقطاع 8، والقطاع 9، لافتاً إلى أن مجموع اللوحات المتبقية لهذه القطاعات الخمسة يصل إلى نحو 37 ألف لوحة تقريباً، وسيتم الانتهاء التام من مرحلة تركيب لوحات ترقيم المباني كافة مع نهاية العام، حسب الخطة المعتمدة للمشروع.