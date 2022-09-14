قائد شرطة رأس الخيمة يؤكد أهمية إسعاد مستخدمي الطرق

رأس الخيمة (الاتحاد)

أكد اللواء علي عبد الله بن علوان النعيمي رئيس اللجنة العُليا الدائمة – قائد عام شرطة رأس الخيمة، خلال اجتماعه، بأعضاء اللجنة العُليا الدائمة، ضرورة أتمتة تقييم أداء العاملين في القيادة العامة لشرطة رأس الخيمة، بالاعتماد على الأنظمة التقنية الحديثة، مع حوكمة الأداء الوظيفي، من خلال تطبيق التحسين والتطوير المستمر، والالتزام بمعايير القانون والشفافية والوضوح، ومضاعفة الجهود في إدارة المخاطر ومواجهة الأزمات، سعياً نحو تقديم أفضل الخدمات الأمنية لإسعاد المواطنين والمقيمين، وتعزيز جودة الحياة الأمنية في الإمارة، تحقيقاً لأهداف استراتيجية الأجندة الوطنية، واستراتيجية وزارة الداخلية.